Podsumowanie dnia: Wzrosty na Wall Street, EURUSD i metalach 📈Bitcoin pod presją

- Po wzrostowej sesji na europejskich parkietach giełdowych, gdzie DAX zwyżkował ponad 1,2%, rosną dziś także indeksy na Wall Street. Nasdaq 100 zyskuje prawie 1%, wsparty 4,5% zwyżką akcji Meta Platforms, które korzystają na rekomendacji ‘kupuj’ w Jefferies; S&P 500 notuje prawie 0,8% zwyżkę.
- Dane z USA nie przyniosły dziś zaskoczenia. PKB kw/kw wzrosło o 4,4% vs 4,3% prognoz, a wnioski o zasiłek wzrosły z 198 tys. do 200 tys. Wniosków, sporo niżej niż oczekiwane 208 tys. Przez rynek. Inflacja PCE wypadła zgodnie z oczekiwanimi na poziomie 2,8% r/r, podobnie jak konsumpcja osobista i dochody Amerykanów.
- Metale szlachetne mają za sobą kolejną, świetną sesję i szybko wróciły do wzrostów po wczorajszym spadku. Złoto zyskuje prawie 1,5% i przekracza 4900 USD za uncję, a srebro notuje ponad 3% zwyżkę powyżej 95 USD za uncję - oba metale biją historyczne rekordy cenowe.
- EURUSD notuje potężne odbicie z okolic 1.166 do 1.174 na fali słabości dolara. Zarządzający funduszami emerytralnymi w Europie Północnej twierdzą, że premia za ryzyko posiadania aktywów amerykańskich wzrosła z powodu obaw o zadłużenie i geopolitykę; chcą pozostać ostrożni. Trump zagroził potężnymi retorsjami finansowymi, jeśli Europa zacznie sprzedawać amerykańskie aktywa, takie jak obligacje.
- Wzrosty na gazie ziemnym złapały zadyszkę, mimo mocniejszego od prognoz spadku zapasów wg. EIA. Ropa cofnęła się po raporcie EIA, który wskazał na mocny wzrost zapasów benzyny i ropy naftowej; obecnie utrzymuje się w okolicach 64 USD za baryłkę.
-
Zapasy ropy naftowej (EIA): 3,602 mln baryłek (prognoza: -0,108 mln, poprzednio: 3,391 mln)
-
Zapasy benzyny (EIA): 5,977 mln baryłek (prognoza 1,466 mln, poprzednio 8,977 mln)
-
Zapasy destylatów (EIA): 3,348 mln baryłek (prognoza: 0 mln, poprzednio: -0,029 mln)
-
Zapasy ropy w hubie Cushing (EIA): 1,478 mln baryłek (poprzednio: 0,745 mln)
-
Zapasy gazu ziemnego (EIA): -120 miliardów stóp sześciennych (bcf) (prognoza -98 bcf, poprzednio -71 bcf)
- Premier Grenlandii przekazał, że kraj zapoznał się jeszcze z żadnymi szczegółami umowy z USA, a ton w jakim wypowiada się Biały Dom jest ‘nieakceptowalny’; Dania i Grenlandia pozostają otwarta na dyskusje dotyczące obronności. Również Kaja Kallas potwierdziła, że nie wie jeszcze co miałoby znaleźć się w umowie z Grenlandią. Trump stwierdził, że nie będzie płacił nikomu za Grenlandię.
- Spotkanie Zełenskiego z Trumpem nie przyniosło przełomu, choć obie strony uznały je za pozytywne. Ukraina uzgodniła finalną wersję porozumienia z Amerykanami przed wizytą Jareda Kushnera i Steve’a Witkoffa w Moskwie; obaj dyplomaci kierują się do Kremla, by odbyć 2-dniowe rozmowy.
- Zełenski w Davos przekazał, że Europa nie angażuje się w pokój odpowiednio mocno i brakuje jej siły oraz decyzyjności. Wskazał, że kontynent potrzebuje silnej Ukrainy i wezwał przywódców do podejmowania ‘odważnych decyzji’. Specjalny wysłannik Białego Domu, Steve Witkoff stwierdził, że sprawa Ukraina przyniosła ogromny postęp, do finiszu którego się zbliżamy.
- Nastroje rynku kryptowalut pozostają słabe. Bitcoin spadł poniżej 90 tys. USD i nie zdołał odrobić spadków, a Ripple traci prawie 2%. Patrząc na wykres BTC widzimy, że odzyskanie poziomu 90 tys. USD i 92 tys. USD (wykładnicze średnie kroczące EMA50 i EMA200) będzie kluczowe dla wznowienia momentum wzrostowego. Ostatni impuls wzrostowy napotkał opór w okolicach 38,2 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z października, w pobliżu 97 tys. USD.Obecnie cena BTC testuje dolne ograniczenie kanału cenowego.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Akcje Nvidia rosną prawie 2%🗽Chiny pozwolą na zakupy H200?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.