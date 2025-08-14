czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
NATGAS traci po wyższych zapasach EIA

16:31 14 sierpnia 2025

Zmiana stanu magazynowania gazu ziemnego według US EIA (mld stóp sześciennych) 8 sierpnia: +56 (szacunkowo +54; poprzednio +7).

Notowania NATGAS tracą po odczycie raport o zapasach.

