POLYGON zyskuje 15% wobec wprowadzenia rynku na Binance🚀

Polygon ro艣nie o prawie 13% po tym, jak Binance og艂osi艂 dodanie na gie艂dzie rynku spot i kontrakt贸w terminowych, co oznacza zako艅czenie aktualizacji 'tokenomiki' Polygon i zmian臋 nazwy z MATIC na obecny token o nazwie POL (2% roczna stopa emisji). Traderzy kryptowalut mog膮 sta膰 si臋 bardziej 'agresywni' w obstawianiu altcoin贸w, poniewa偶 ameryka艅ska Rezerwa Federalna jest o krok bli偶ej do z艂agodzenia polityki monetarnej w przysz艂ym tygodniu (18 wrze艣nia). Rynki daj膮 42% szans na obni偶k臋 st贸p procentowych o 50 punkt贸w bazowych, co mo偶e wspiera膰 Bitcoina i mniejsze kryptowaluty, takie jak Polygon, Ethereum czy Dogecoin. Bitcoin zyskuje dzi艣 1%, osi膮gaj膮c poziom 58 500 USD, podczas gdy dolar ameryka艅ski i rentowno艣膰 10-letnich obligacji spadaj膮.

POLYGON (D1)

Wzrost kryptowaluty Polygon zatrzyma艂 si臋 dzi艣 na strefie oporu EMA50 (pomara艅czowa linia) na interwale D1.

殴r贸d艂o: xStation5

Cena Polygon zareagowa艂a w pobli偶u cyklicznych minim贸w z 2022 roku, na poziomie 0,3 USD za token. Ponadto potencjalne obni偶ki st贸p procentowych Fed w przysz艂ym tygodniu mog膮 wspiera膰 momentum 'altcoin贸w'.

