Poranna odprawa (01.05.2025)

BoJ ostrzegł, że szeroko zakrojone wprowadzenie ceł może osłabić globalny handel, nastroje w biznesie oraz łańcuchy logistyczne. Niepewność co do kierunku globalnej polityki pozostaje wysoka. Rosnące ceny importu mogą ograniczyć popyt krajowy i zwiększyć obciążenie gospodarki. Gospodarstwa domowe mogą ograniczyć wydatki, co dodatkowo osłabi odbudowę gospodarczą.