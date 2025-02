Poranna odprawa (04.02.2025)

Indeksy cofnęły się po wejściu w życie 10-procentowych ceł Trumpa na import z Chin, na co Chiny natychmiast odpowiedziały środkami odwetowymi, w tym 15-procentowymi cłami na amerykański węgiel i LNG oraz 10-procentowymi na ropę naftową i inne towary. Kontrakty futures na S&P 500 spadły o 0,8%, futures na Nasdaq 100 o 0,9%, a futures na Dow o 0,6%.

Chiny ogłosiły dodatkowe środki, w tym kontrolę eksportu metali strategicznych (wolfram, tellur, ruten, molibden), rozpoczęły dochodzenie antymonopolowe przeciwko Google oraz dodały PVH Corp i Illumina do listy niewiarygodnych podmiotów. Rynki chińskie pozostały zamknięte z powodu Nowego Roku Księżycowego, podczas gdy hongkoński indeks Hang Seng wzrósł o 1,8% dzięki zyskom w sektorze technologicznym.

Trump opóźnił planowane 25-procentowe cła na Kanadę i Meksyk o 30 dni po uzyskaniu porozumień dotyczących ochrony granic i walki z handlem narkotykami. Oba kraje zobowiązały się do wzmocnienia środków bezpieczeństwa na granicach, przy czym Kanada skupiła się na przestępczości zorganizowanej, a Meksyk skierował 10 000 członków Gwardii Narodowej.

Ceny ropy naftowej spadły - Brent o 0,7% do 75,09 USD, a WTI o 1,2% do 71,85 USD, pod wpływem tymczasowego porozumienia z Kanadą (największym dostawcą ropy do USA) oraz planów OPEC+ dotyczących zwiększenia produkcji od kwietnia.