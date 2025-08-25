PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie powyżej oczekiwań 📈

10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za lipiec: Sprzedaż detaliczna: aktualny 4,8% r/r; prognoza 3,5% r/r; poprzednio 2,1% r/r; Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dane ze sprzedaży detalicznej zaskoczyły pozytywnie pierwszy raz od dwóch miesięcy, dostarczając nieco optymizmu po ostatnim niespodziwanym zejściu do 2,1% (dane skorygowane o inflację). Odbicie widać przede wszysktim w sektorze motoryzacyjnym, gdzie sprzedaż części i samochodów odbiła po 3 miesiącach spadków (aktualnie: +3,1% m/m, +10,7% r/r), co wynika prawdopdobnie z poprawy aktywności sektora, obserwowanej w ostatnich danych z przemysłu. Mocny miesiąc mają również za sobą artykuły gospodarstwa domowego, które odbijają 14,9% m/m po spadkowym lipcu i maju, jednocześnie odnotowując największy wzrost r/r wśród głównych kategorii (+15,3%). Podobne wzrosty r/r odnotowują tekstylia. EURPLN zszedł do 4,26 w momencie publikacji danych, jednak kupujacy zatrzymali dalsze spadki, cofając kurs do poziomu sprzed 10:00. Źródło: xStation5

