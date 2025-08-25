czytaj więcej
PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie powyżej oczekiwań 📈

10:01 25 sierpnia 2025

10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za lipiec:

  • Sprzedaż detaliczna: aktualny 4,8% r/r; prognoza 3,5% r/r; poprzednio 2,1% r/r;

Dane ze sprzedaży detalicznej zaskoczyły pozytywnie pierwszy raz od dwóch miesięcy, dostarczając nieco optymizmu po ostatnim niespodziwanym zejściu do 2,1% (dane skorygowane o inflację).

Odbicie widać przede wszysktim w sektorze motoryzacyjnym, gdzie sprzedaż części i samochodów odbiła po 3 miesiącach spadków (aktualnie: +3,1% m/m, +10,7% r/r), co wynika prawdopdobnie z poprawy aktywności sektora, obserwowanej w ostatnich danych z przemysłu.

Mocny miesiąc mają również za sobą artykuły gospodarstwa domowego, które odbijają 14,9% m/m po spadkowym lipcu i maju, jednocześnie odnotowując największy wzrost r/r wśród głównych kategorii (+15,3%). Podobne wzrosty r/r odnotowują tekstylia.

EURPLN zszedł do 4,26 w momencie publikacji danych, jednak kupujacy zatrzymali dalsze spadki, cofając kurs do poziomu sprzed 10:00.

 

Źródło: xStation5

