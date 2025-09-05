Poranna odprawa (05.09.2025)

- Wall Street zakończył sesję wzrostami – S&P 500 i Dow Jones zyskały po 0,8 % osiągając tym nowe maksimum wszech czasów, Nasdaq wzrósł o 1 %, a Russell 2000 aż o 1,3 %. Optymizm był wspierany oczekiwaniami obniżki stóp procentowych przez Fed.
- Nastroje wspierały słabsze dane z rynku pracy USA – raport ADP pokazał niższą dynamikę zatrudnienia. Inwestorzy czekają teraz na oficjalny raport BLS, który może potwierdzić potrzebę obniżki stóp.
- Rentowności amerykańskich obligacji spadły do czteromiesięcznych minimów, co zwiększyło atrakcyjność akcji. Złoto utrzymywało się blisko rekordowych poziomów, a ropa taniała w oczekiwaniu na spotkanie OPEC+
- W Japonii dane makro pozytywnie zaskoczyły – płace wzrosły o 3 % r/r, a wydatki gospodarstw domowych o 2,2 % r/r.
- Wśród spółek rosnących na Wall Street — wyróżniła się American Eagle, której akcje skoczyły o 38 % dzięki mocnej prognozie sprzedaży. Zyskał także T. Rowe Price (+5,8 %) po ogłoszeniu partnerstwa z Goldman Sachs.
- Broadcom w Q3 2025 przekroczył oczekiwania – przychody wzrosły o 22 % r/r do $16 mld, zysk na akcję wyniósł $1,69 wobec prognozy $1,66, a segment AI urósł o 63 % do $5,2 mld, przy prognozie $6,2 mld w kolejnym kwartale; firma podała też nowy kontrakt AI wart $10 mld z OpenAI i podniosła prognozę na IV kwartał do $17,4 mld, co przełożyło się na 3–4,6 % wzrost kursu akcji w notowaniach po sesji.
- Rynek kryptowalut przejawia oznaki ostrożności – Bitcoin oscyluje wokół poziomu 110 tys. USD, a inwestorzy kupują przy spadkach, choć analitycy ostrzegają, że zamknięcie powyżej 112 tys. USD jest kluczowe, by uniknąć głębszych spadków. Dodatkowo wzrost wskaźnika hashrate sieci Bitcoin wskazuje na stabilność technologiczną, ale historycznie wrześniowa zmienność może wywoływać niepokój
- Złoto odnotowuje korektę po rekordowych poziomach – inwestorzy realizują zyski, oczekując na wyraźniejsze sygnały dotyczące kierunku polityki monetarnej Fed, co prowadzi do chwilowego cofnięcia ceny metalu
