Poranna odprawa (06.12.2024)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane w mieszanych nastrojach. Indeksy z Chin zyskują między 1,70-2,00%, a pozostałe rynki są notowane niżej. Japoński indeks Nikkei 225 traci 0,60% do 39000 punktów, kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash tracą 0,50%, a australijski AU200.cash jest notowany 0,60% niżej.

Na rynku forex w pierwszej części dnia najbardziej zyskuje dolar nowozelandzki oraz australijski. Wzrosty sięgają między 0,3-0,5%. Z kolei po drugiej stronie, wśród najbardziej zyskujących walut znajduje się jen japoński oraz dolar amerykański. Wzrsty te ograniczają się jednak do 0,2-0,4%.

Indyjski bank centralny zgodnie z oczekiwaniami utrzymał w piątek referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 6,50%, ale obniżył stopę rezerw gotówkowych (CRR) o 50 punktów bazowych do 4,0% w celu zwiększenia płynności w gospodarce.

Gubernator Banku Rezerw Indii Shaktikanta Das powiedział, że bank centralny zrewidował prognozy wzrostu PKB Indii na rok fiskalny 2025 w dół do 6,6% - w październiku RBI prognozował wzrost o 7,2%.

GOLD odbija 0,30% do 2630 USD za uncję. Srebro również zyskuje, jednak nieco mniej, bo 0,10% do 31,30 USD.

OIL.WTI traci 0,15% do 68,35 USD za baryłkę.

David Sacks, inwestor venture capital i wczesny dyrektor w PayPal został mianowany przez Donalda Trumpa na osobę odpowiedzialną za technologię AI oraz kryptowaluty. Sacks jest bliskim przyjacielem Elona Muska i był jedną z osób, które zachęcały Muska do poparcia republikańskiej partii w wyborach listopadowych.

Na rynku kryptowalut bitcoin odbija 1,00% do 98000 USD po tym, jak pod koniec wczorajszego dnia korekta zepchnęła notowania z okolic 104000 USD do 97000 USD. Ethereum zyskuje 3,25% do 3900 USD.