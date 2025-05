Poranna odprawa (07.05.2025)

Przedstawiciele USA i Chin spotkają się na rozmowach handlowych w Szwajcarii - sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w ten weekend, co stanowi pierwszy wyraźny sygnał dotyczący negocjacji po tygodniach sprzecznych komunikatów.

Nowa Zelandia z wysoką stopę bezrobocia - dane za pierwszy kwartał pokazują, że stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 5,1%, a zatrudnienie wzrosło zaledwie o 0,1%. Wzrost płac spowolnił do 0,4% kwartalnie, poniżej prognozowanych 0,5%, co wzmacnia oczekiwania co do dalszych obniżek stóp procentowych przez Bank Rezerw Nowej Zelandii. RBNZ obniżył już stopy o 200 punktów bazowych od sierpnia 2024 r. do poziomu 3,5%, a rynki przewidują spadek stopy poniżej 3,0% do końca roku.