Poranna odprawa (07.08.2025)

Wall Street zamknęło się wczoraj na zielono, wymazując część strat z końca zeszłego tygodnia ( S&P 500: +0,7%, DJIA : +0,2%, Nasdaq : +1,2%). Koretkę zaliczyły małe spółki (Russell 2000: -0,2%). Kontrakty na indeksy w Europie i USA wskazują na kontynuację optymizmu podczas dzisiejszej sesji ( US100 : +0,25%, US500 : +0,2%, EU50 : +0,45%).

Cła wzajemne Donalda Trumpa weszły w życie o północy (m.in. UK: 10%, EU i Japonia: 15%, Szwajcaria: 39%). Prezydent USA dodatkowo zagroził cłami na półprzewodniki rzędu 100%, choć spółki inwestujące w USA mają otrzymać w tym zakresie ulgi, co uspokaja inwestorów w kwestii potencjalnej destabilizacji łańcuchów dostaw.

Apple ( AAPL.US ) ogłosiło, że zainwestuje dodatkowe 100 mld USD w ramach nowego “America Manufacturing Program”. Środki mają zostać przeznaczone na nowe zakłady pracy, w których wytwarzane będą komponenty do produktów Apple. Projekt ma utworzyć 20 tys. nowych miejsc pracy na przestrzeni 4 lat i wpisuje się w agendę amerykańskiej produkcji Trumpa. Akcje Apple przedłużają wzrosty po godzinach o kolejne 2,5%.

Zapowiedziane ulgi w cłach na półprzewodniki napełniają optymizmem sesję w rejonie Azji i Pacyfiku. JP225 , HK.cash oraz CHN.cash zyskują ok. 0,5%, AU200 handluje na płasko, a indyjski Nifty 50 przedłuża spadki w związku z podwyżką ceł odwetowych Donalda Trumpa do 50%.

Maraz w Australii wynika głównie z załamania się importu w kraju (-3,1% r/r, poprzednio 3,3%). Nadwyżka handlowa wzrosła do 5,365 mld AUD (prognoza 3 mld).

Toyota odnotowała w ostatnim kwartale spadek zysku netto o 37%. Spółka obniżyła prognozę zysku operacyjnego z 3,8 bln jenów do 3,2 bln, powołując się na cła.

Bilans handlowy Chin spadł silniej niż oczekiwano (z 114,7 mld do 98.2 mld USD; prognoza 104,7 mld), choć to wynik niespodziewanego wzrostu importu (4,1% r/r, prognoza: -1%, poprzednio 1,1%). Eksport wystrzelił 7,2% (prognoza: 5,6%, poprzednio 5,9%), wskazując na intensywne wysyłki w czasie trwającego wciąż pokoju handlowego między Chinami a USA, który zostanie prawdopodobnie wydłużony powyżej 12 sierpnia.

Na rynku forex przodują dalej waluty Antypodów ( AUDUSD : +0,2%, NZDUSD : 0,25%), napędzane głębszą nadwyżką handlową w Australii. Indeks dolara wyhamował 4-dniową serię spadków. Frank i euro ( EURUSD : 1,167) umacniają się 0,1% względem dolara. Funt, jen oraz dolar kanadyjski handlują na płasko.

Złoto odbija 0,25% do 3377 dolarów za uncję, srebro 0,6% do 38,05 dolara za uncję, ropa bent i WTI odbijają po 5-dniowych spadkach (ok. 0,75%) w świetle presji wywieranej przez Trumpa na importerów rosyjskiej ropy, NATGAS przedłuża wzrosty o 0,25%.

Sentyment na kryptowalutach jest mieszany: Bitcoin traci 0,5% do 114 670 USD, Ethereum, zyskuje 0,15% do 3680 USD, większość mniejszych tokenów handluje ze stratą (Chainlink: -0,5%, Solana: -0,2%).

