Poranna odprawa (08.01.2025)

Rynek akcji w Japonii notuje lekkie wzrosty. Indeks JP225 zyskuje 0,50% do poziomu 40000 punktów. Singapurski indeks SG20cash zsykuje 1,50%, a australijski AU200cash traci 0,15%.

Na rynku forex w pierwszej części dnia ruchy są ograniczone. Dolar USD notuje 0,10% lekką korektę po wczorajszych zdecydowanych wzrostach. Jeszcze więcej traci jen japoński (między 0,2-0,3%). Para USDJPY zyskuje 0,05% do 158,0000. Po stronie walut zyskujących wyróżnia się dolar kanadyjski, który zyskuje ok. 0,1-0,3% w stosunku do pozostałych walut.