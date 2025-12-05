PILNE: Inflacja PCE w USA nieoczekiwanie spada❗️EURUSD i US100 zyskują 📈

16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za wrzesień: Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE): aktualny 2,8% r/r; prognoza 2,9% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE): aktualny 0,2% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

Dochód osobisty: aktualny 0,4% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,4% m/m;

Wydatki osobiste: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,5% m/m;

Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych: aktualny 2,8% r/r; prognoza 2,8% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,3% m/m; Preferowany przez Fed odczyt inflacji (baza PCE) nieoczekiwanie zszedł z 2,9% w sierpniu do 2,8% we wrześniu, utrwalając oczekiwania rynków względem grudniowej obniżki stóp procentowych w USA. Kurs EURUSD wrócił powyżej 1,165 po publikacji raportu, wzrosty odnotowały też spółki, zwłaszcza sektor technologiczny, reprezentowany w dużej mierze przez kontrakt US100. Źródło: xStation5

