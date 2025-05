Poranna odprawa (09.05.2025)

Rozmowy handlowe na wysokim szczeblu między USA a Chinami odbędą się w ten weekend w Szwajcarii. Będą to pierwsze takie rozmowy od miesięcy i są postrzegane jako kluczowa szansa na deeskalację wojny handlowej. Chińscy urzędnicy przyjęli mało optymistyczny ton przed spotkaniem, przez co oczekiwania nie są wysokie.

Sekretarz handlu USA, Lutnick, powiedział, że umowy z Japonią i Koreą Południową zajmą więcej czasu niż porozumienie z Wielką Brytanią. Podkreślił, że 10% ceł to najlepszy scenariusz, jaki mogą uzyskać inne kraje. Państwa z deficytami handlowymi prawdopodobnie spotkają się z wyższymi stawkami. USA priorytetowo traktują umowy z dużymi gospodarkami azjatyckimi.

Pomimo ogólnego wzrostu eksportu, dostawy do USA spadły o prawie 18% z marca do kwietnia. Chińscy eksporterzy najwyraźniej kierują towary przez Wietnam i inne kraje. Ta taktyka, znana jako „origin washing”, pomaga ominąć bezpośrednie cła.

Wiceminister spraw zagranicznych Hua Chunying oświadczyła, że Chiny „nie boją się” amerykańskich ceł i nazwała politykę USA nie do utrzymania. Oświadczenie ma na celu pokazanie siły przed rozmowami w Szwajcarii. Chiny sygnalizują, że łatwo nie ustąpią. Może to utrudnić dojście do porozumienia obu stron.