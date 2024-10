Poranna odprawa (09.09.2024)

Inflacja konsumencka w Chinach przyspieszyła w sierpniu do 0,6% rok do roku, jest najszybsze tempo od 6 miesięcy, ale poniżej prognozy 0,7%. Wzrost był w dużej mierze spowodowany wyższymi kosztami żywności z powodu zakłóceń pogodowych, a nie ożywieniem popytu krajowego.

Chiński indeks cen producentów spadł o 1,8% rok do roku w sierpniu, gorzej niż oczekiwany spadek o 1,4%, co jest największym spadkiem od 4 miesięcy.

Inflacja bazowa w Chinach, z wyłączeniem cen żywności i paliw, spadła do 0,3% - najniższego poziomu od prawie 3,5 roku. Słabe dane inflacyjne zwiększają wezwania do dalszych środków stymulacyjnych dla gospodarki.

Ceny futures na ropę wzrosły w porannym handlu, z WTI o 1,48% do 68,67 USD, a Brent o 1,39% do 72,05 USD. Wzrost jest częściowo przypisywany potencjalnemu huraganowi zbliżającemu się do wybrzeża Zatoki USA.