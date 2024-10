Poranna odprawa (09.10.2024)

Byki zdołały utrzymać kontrolę do zamknięcia wczorajszej sesji kasowej w USA. Mimo zredukowania części wzrostów indeksy zamknęły się na plusie. US500 zyskał do poziomu 5790 punktów o 0,40%, a US100 utrzymał się na poziomie 20250 punktów, zyskując 1,20%.

Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej Philip Jefferson powiedział, że zagrożenia dla celów banku centralnego w zakresie zatrudnienia i inflacji są obecnie zbliżone do siebie. Jefferson oczekuję, że gospodarka USA będzie nadal zmierzać w kierunku osiągnięcia celu inflacyjnego.

Dolar nowozelandzki (NZD) jest dzisiaj najsłabszą walutą tracąc ok 0,6-0,8% po decyzji Banku centralnego Nowej Zelandii (RBNZ) w sprawie stóp procentowych. RBNZ obniżył w środę stopy procentowe o 50 punktów bazowych i powiedział, że polityka jest nadal restrykcyjna.

W wyniku gołębiej postawy banku rynki wyceniają obecnie bardziej agresywną perspektywę luzowania monetarnego, co doprowadziło do mocnej wyprzedaży NZD. Decyzja o obniżeniu stopy gotówkowej do 4,75% była zgodna z wycenami rynkowymi i oczekiwaniami większości ekonomistów.

Indeksy z Chin wyhamowują spadki po wczorajszej głębokiej wyprzedaży. Hang Seng Index (HSI) zyskuje 0,20% do 21000 punktów, a Hange Seng China Enterprises Index (HSCEI) zyskuje 0,35% do 7500 punktów. Strona popytowa nie jest jednak na tyle silna, aby doprowadzić do wzrostów. Obawy inwestorów o brak kolejnych bodźców fiskalnych ze strony rządu China nadal są znaczące.

Bank Światowy twierdzi, że tempo wzrostu gospodarki Chin spadnie w 2025 roku, wątpiąc w ostatnie środki stymulacyjne. Tempo wzrostu w Chinach spadnie do 4,3% w porównaniu z prognozowanych 4,8% w 2024 roku.

W wyniku ogłoszonych pakietów stymulacyjnych Bank Światowy zrewidował szacunki na 2024 rok w górę o 0,3%, jednak prognoza na 2025 rok pozostała bez zmian. Słabe wydatki konsumenckie, problemy na rynku nieruchomości, starzejące się społeczeństwo są wskazywane jako główne wyzwania, a ostatnie pakiety koncentrowały się głównie na stronie podażowej.

Ropa oddała większość wzrostów związanych z potencjalną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakończyła wczorajszy dzień z 4,80% stratą. Cena baryłki powróciła do poziomu ok 74 USD i dzisiaj utrzymuje się na tym poziomie. Cena ropy Brent zatrzymała się na poziomie ok 77,70 USD za baryłkę.

Morgan Stanley podnosi prognozę ceny Brent do 80 USD za baryłkę (z 75 USD) na IV kwartał 2024 roku. Bank jednak jest jednak ostrożny, twierdząc, że popyt jest słabszy niż oczekiwano, a produkcja utrzymuje się na wysokim poziomie.