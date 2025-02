Poranna odprawa (10.02.2025)

Najnowsze działania handlowe Trumpa obejmują plany wprowadzenia ceł wzajemnych, które mają odpowiadać stawkom nakładanym przez poszczególne kraje. Ogłoszenie ma nastąpić we wtorek lub środę. UE ostrzegła, że jest gotowa zareagować "w ciągu godziny", podczas gdy Kanada, największy dostawca aluminium do USA, wyraziła obawy o wpływ na zintegrowane łańcuchy dostaw.

Dolar umocnił się o 0,2%, ponieważ rynki uwzględniły wolniejsze tempo obniżek stóp procentowych Fed w związku z obawami o inflację napędzaną cłami. Jen japoński osłabił się o 0,4% do 151,98, mimo niedawnych jastrzębich komentarzy BOJ, podczas gdy juan osłabił się powyżej 7,3 za dolara, osiągając najniższy poziom od trzech tygodni.

Ceny ropy wzrosły umiarkowanie - Brent do 75,06 USD, a WTI do 71,40 USD, przerywając trzytygodniowy okres spadków. Złoto zbliżyło się do rekordowych poziomów w okolicy 2.881 USD za uncję. Chiński bank centralny kontynuował zakupy złota trzeci miesiąc z rzędu.