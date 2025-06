Poranna odprawa (10.06.2025)

Ueda z BoJ wskazuje na niewielką przestrzeń do obniżek stóp. Prezes Banku Japonii, Kazuo Ueda, powtórzył, że bank ma ograniczoną przestrzeń do cięć stóp procentowych, ponieważ realne stopy są nadal ujemne, a inflacja wciąż poniżej celu. Zapowiedział, że możliwe są podwyżki, gdy inflacja zbliży się do 2%. Rynki zinterpretowały wypowiedzi jako łagodne w tonie, a jen osłabił się — para USDJPY zbliżyła się do poziomu 145.