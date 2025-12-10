Poranna Odprawa (10.12.2025)

Amerykańska sesja zakończyła się mieszanie: Dow Jones spadł o 0,3%, S&P 500 obniżył się o 0,09%, podczas gdy NASDAQ wzrósł o 0,13%. Najlepiej zachował się Russell 2000, który dodał 0,21%, choć mimo nowego rekordu intraday nie zdołał zamknąć się na najwyższym poziomie w historii.

Dzisiejsze posiedzenie FOMC przyciąga pełną uwagę rynku, który od początku tygodnia porusza się w wyraźnym trybie wyczekiwania. Oczekiwania na dzisiejszą decyzję Fed dotyczą nie tylko poziomu stóp, ale przede wszystkim tonu komunikatu i nowych projekcji, które mają wskazać tempo przyszłych cięć.

Rynki w większości oczekują obniżki stóp o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75%

Wczoraj Kevin Hassett, faworyt do stanowiska szefa Fed, stwierdził, że Rezerwa Federalna wciąż ma sporo przestrzeni na dalsze obniżki stóp, które mogą przekroczyć standardowe 25 punktów bazowych. Podkreślił, że decyzje powinny opierać się na danych gospodarczych.

W październiku liczba ofert pracy w USA nieznacznie wzrosła, osiągając 7,67 mln wobec 7,66 mln we wrześniu, co wskazuje, że popyt na pracę utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, choć wzrost pozostaje umiarkowany i sygnalizuje powolną aktywność rekrutacyjną w gospodarce.

W listopadzie CPI w Chinach wzrosło o 0,7% rdr, co stanowi najszybszy roczny wzrost od marca 2024 roku i jest zgodne z oczekiwaniami. Mimo tego spadek CPI w ujęciu miesięcznym o 0,1% oraz głęboka deflacja producentów pokazują, że gospodarka wciąż zmaga się ze słabym popytem i presją deflacyjną w sektorze przemysłowym.

W Chinach listopadowy CPI był zgodny z oczekiwaniami, ale odczyt miesiąc do miesiąca był słaby, podobnie jak PPI. W połączeniu z nowymi sygnałami o możliwej stymulacji gospodarki i doniesieniami o obniżce stopy rezerw obowiązkowych (RRR) tworzy to interesującą perspektywę na 2026 rok, zwłaszcza że ostatnie realizacje zysków wywarły presję na chińskie rynki akcji.

W październiku do Nowej Zelandii przybyło około 2400 migrantów netto, co wskazuje na umiarkowany, lecz stały wzrost liczby mieszkańców kraju

Na rynku metali szlachetnych srebro osiągnęło dziś nowy historyczny rekord, po raz pierwszy przekraczając poziom 60 dolarów za uncję. Wzrost ten napędzają ograniczona podaż globalna, rosnący popyt przemysłowy oraz wzmożone zainteresowanie inwestorów. Złoto natomiast utrzymuje się w okolicach 4200 USD.

Na rynku kryptowalut Bitcoin obecnie utrzymuje się w okolicach 92 600 USD, natomiast Ethereum oscyluje wokół 3 320 USD

