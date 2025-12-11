Poranna odprawa (11.12.2025)

- Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku notują wyprzedaż, ponieważ mocne spadki Oracle (-11%) ściągnęły sektor technologiczny w dół i odnowiły obawy o rentowność inwestycji w AI-capex.
Mocno tracą również kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy. US100 jest notowany 1,25% niżej, US500 traci 0,90%, a US2000 spada 0,85%.
Dolar amerykański odbija i jest jedną z mocniejszych walut G10 w pierwszej części dnia. Indeks USDIDX zyskuje 0,14%. Obok dolar mocno zyskuje równiez frank szwajcarski. Po drguiej stronie znajduje się dolar australijski tracąc w przedziale 0,3-0,6% po raporcie z rynku pracy.
Zatrudnienie w Australii nieoczekiwanie spadło o 21 300, głównie przez 56,5 tys. mniej miejsc pełnoetatowych, a bezrobocie utrzymało się na 4,3% tylko dzięki spadkowi partycypacji.
Oracle traci ponad 11% po słabszym od oczekiwań raporcie finansowym i obawach o zobowiązania AI-capex rzędu 300 mld USD. Pomimo dużego wzrostu EPS (2,26 USD vs 1,64 USD) — nadmuchanego jednorazowym zyskiem 2,7 mld USD — inwestorzy skupili się na pogarszających się przychodach z licencji (-21%) oraz rosnących ryzykach dotyczących ogromnych inwestycji w AI.
Meksyk zatwierdził szerokie cła na import z Chin, Indii, Korei, Tajlandii i Indonezji, obejmujące auta (50%), tekstylia/odzież (35%), stal/aluminium (35%) oraz elektronikę (5–35%). Ruch postrzegany jest jako zbliżenie do strategii polityczno-handlowej USA i pogłębienie integracji łańcuchów dostaw w Ameryce Północnej, kosztem Chin.
Indeks nastrojów dużych producentów w Japonii wzrósł z 3,8 do 4,7, wspierany mocniejszym eksportem i poprawą rentowności dzięki słabszemu jenowi. To najsilniejszy odczyt od końca 2024 r., częściowo równoważący słabą konsumpcję gospodarstw domowych.
Bank centralny w Hong Kongu (HKMA) obniżył stopę bazową o 25 pb do 4,0%. Hongkong dostosował się do decyzji Fed, sprowadzając koszty finansowania do najniższego poziomu od października 2022.
RBC spodziewa się, że zakupy banków centralnych, popyt geopolityczny oraz strukturalne napływy inwestorów będą dalej wspierać wieloletnią hossę na złocie, mimo potężnego wzrostu cen w 2025 r. Prognozy zakładają złoto średnio po 4 600 USD w 2026 i 5 100 USD w 2027 roku.
Musk potwierdził doniesienia, że SpaceX może wejść na giełdę w czerwcu–lipcu 2026 r. przy wycenie 1–1,5 bln USD, a nawet wyższej wraz ze skalowaniem Starlinka. Ark Invest przewiduje kapitalizację 2,5 bln USD do 2030 r. Musk rozważa także mechanizmy, które umożliwią akcjonariuszom Tesli udział w kapitale SpaceX.
