Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:05 · 12 grudnia 2025

PILNE: Dane z UK osłabiają funta. Inflacja z Niemiec zgodnie z poprzednimi odczytami

EUR/GBP
Forex
-
-

Dane z UK

  • Produkcja Przemysłowa (MoM): Wzrost o 0,5% (Prognoza: 1,1%; Poprzednio: -1,7%)

  • Szacunek PKB (3M/3M): Spadek o -0,1% (Prognoza: 0,0%; Poprzednio: 0,1%)

  • Szacunek PKB (MoM): Spadek o -0,1% (Prognoza: 0,1%; Poprzednio: -0,1%)

Dane z Niemiec

  • Ostateczny Wskaźnik CPI (YoY): Wzrost o 2,3% (Prognoza: 2,3%; Poprzednio: 2,3%

Zestaw danych z Wielkiej Brytanii pokazuje mieszany, lecz ogólnie negatywny obraz, zwłaszcza w kontekście wzrostu gospodarczego. Choć produkcja przemysłowa odbiła (0,5% po -1,7%), kluczowe szacunki dotyczące PKB w ujęciu 3M/3M (-0,1%) oraz M/M (-0,1%) okazały się słabsze niż oczekiwano

W rezultacie, funt  nieco traci na wartości, co jest prawdopodobną reakcją na obawy o recesję lub mniejszą przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej przez Bank Anglii (BoE).Dane z Niemiec są neutralne, ponieważ ostateczny odczyt inflacji CPI (2,3% r/r) w pełni potwierdził wcześniejszą prognozę i poprzedni wynik. To utrzymuje oczekiwania dotyczące polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na niezmienionym poziomie, stąd euro (EUR) pozostaje bez większych zmian.

 

 

12 grudnia 2025, 09:43

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna.

