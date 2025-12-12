PILNE: Dane z UK osłabiają funta. Inflacja z Niemiec zgodnie z poprzednimi odczytami

Dane z UK Produkcja Przemysłowa (MoM): Wzrost o 0,5% (Prognoza: 1,1%; Poprzednio: -1,7%)

Szacunek PKB (3M/3M): Spadek o -0,1% (Prognoza: 0,0%; Poprzednio: 0,1%)

Szacunek PKB (MoM): Spadek o -0,1% (Prognoza: 0,1%; Poprzednio: -0,1%) Dane z Niemiec Ostateczny Wskaźnik CPI (YoY): Wzrost o 2,3% (Prognoza: 2,3%; Poprzednio: 2,3% Zestaw danych z Wielkiej Brytanii pokazuje mieszany, lecz ogólnie negatywny obraz, zwłaszcza w kontekście wzrostu gospodarczego. Choć produkcja przemysłowa odbiła (0,5% po -1,7%), kluczowe szacunki dotyczące PKB w ujęciu 3M/3M (-0,1%) oraz M/M (-0,1%) okazały się słabsze niż oczekiwano W rezultacie, funt nieco traci na wartości, co jest prawdopodobną reakcją na obawy o recesję lub mniejszą przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej przez Bank Anglii (BoE).Dane z Niemiec są neutralne, ponieważ ostateczny odczyt inflacji CPI (2,3% r/r) w pełni potwierdził wcześniejszą prognozę i poprzedni wynik. To utrzymuje oczekiwania dotyczące polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na niezmienionym poziomie, stąd euro (EUR) pozostaje bez większych zmian.

