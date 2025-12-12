Poranna odprawa (12.12.2025)

- Wall Street w pobliżu rekordów, ale z lekką ostrożnością wobec sektora technologicznego, gdzie wczoraj akcje Broadcom (AVGO.US) spadły blisko 5% po wynikach. Kontrakty futures na S&P 500 w piątek notowane są bez większych zmian, a futures na Nasdaq 100 tracą 0,5%. Po wynikach prawie 1% cofają się również akcje giganta detalicznego, specjalizującego się w hurtowej sprzedaży, Costco Wholesales. Z kolei Lululemon Athletica notuje odnotowało ponad 10% wzrost, po zaskakująco mocnym raporcie.
- Broadcom przekroczył oczekiwania dotyczące przychodów (18,02 mld USD wobec prognozowanych 17,49 mld USD) oraz zysku na akcję (EPS) na poziomie 1,95 USD wobec oczekiwanych 1,87 USD. Spółka przedstawiła również prognozę na bieżący pierwszy kwartał roku fiskalnego, zakładając przychody w wysokości 19,1 mld USD, podczas gdy analitycy LSEG oczekiwali 18,3 mld USD.
- Łączne przychody wzrosły w poprzednim kwartale o 28% r/r, głównie za sprawą 74% wzrostu sprzedaży układów AI. Segment rozwiązań spółki (solutions) osiągnął przychody na poziomie 11,07 mld USD, co oznacza wzrost o 22% r/r i wynik powyżej oczekiwań rynkowych wynoszących 10,77 mld USD. Drugi kluczowy segment Broadcomu tj. oprogramowanie infrastrukturalne odnotował wzrost przychodów o 26% do 6,94 mld USD, również przewyższając prognozy Wall Street.
- Prezes spółki, Hock Tan, poinformował w oświadczeniu, że Broadcom oczekuje podwojenia sprzedaży układów AI w bieżącym kwartale w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, do poziomu 8,2 mld USD. Obejmuje to zarówno niestandardowe (custom) układy AI, jak i półprzewodniki wykorzystywane w sieciach dla sztucznej inteligencji. Zysk netto wzrósł o 97% do 8,51 mld USD, czyli 1,74 USD na akcję, wobec 4,32 mld USD, czyli 0,90 USD na akcję, rok wcześniej. Spółka ujawniła, że utrzymywane w tajemnicy zamówienie w wys. 10 mld USD dotyczącego niestandardowych układów pochodziło z Anthrophic (Google)
- Broadcom posiada portfel zamówień (backlog) o wartości 73 mld USD na niestandardowe układy scalone, przełączniki oraz inne komponenty do centrów danych wykorzystywanych w AI, z terminem realizacji w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Akcje spółki wzrosły w tym roku ponad 70%; spółka wypłaci dywidendę 0,65 USD na akcję, płatną jeszcze w tym miesiącu, wobec 0,59 USD wcześniej.
- Dziś, wobec lekkiego kalendarza makro, uwaga rynku skoncentruje się na przemówieniach członków Fed: Paulson, Hammack, Goolsbee) oraz drugorzędnych danych z Europy, gdzie poznamy odczyty CPI z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, która dodatkowo zaraportuje dane PKB
- Na sesji kasowej wczoraj S&P 500 wzrósł o 0,2% i ustanowił nowy historyczny szczyt, ale część rynku zaczęła redukować ekspozycję na spółki z sektora AI po wynikach Oracle. Po wczorajszej sesji wyniki przedstawił Broadcom i choć raport był rekordowy, gigant rozczarował swoją prognozą sprzedaży dla segmentu AI.
- Azjatyckie giełdy kontynuują wzrosty, korzystając z rekordów na Wall Street i globalnych rynkach akcji. Sentymencie inwestorów sprzyja zarówno tegoroczna obniżka stóp przez Fed, jak i pozytywna ocena kondycji amerykańskiej gospodarki. MSCI Asia Pacific zyskał 0,9%, zmierzając do najwyższego zamknięcia od połowy listopada.
- Najmocniej rosła japońska giełda, gdzie indeks Topix zbliżył się do historycznego szczytu. Wzrosty napędzał sektor finansowy, wspierany spekulacjami, że Bank Japonii już w przyszłym tygodniu może podnieść stopy procentowe, na co rynek czeka od miesięcy.
- Odmienny obraz mieliśmy w Chinach, gdzie główne indeksy spadły. Rząd zapowiedział dalsze wsparcie dla gospodarki, ale bez dodatkowych bodźców fiskalnych w 2025 roku, co ostudziło nastroje inwestorów i wywołało realizację zysków.
- Globalne rynki akcji utrzymują mocne momentum. Indeks MSCI All Country World wzrósł o kolejne 0,1% po tym, jak wczoraj zamknął się na rekordowym poziomie. Benchmark zmierza do wzrostu o ok. 21% w 2025 roku; byłby to najlepszy rezultat od sześciu lat. Azjatycki odpowiednik indeksu notowany jest mniej niż 2% poniżej swojego historycznego maksimum.
Na rynkach towarowych:
-
miedź stabilna po niedawnym, rekordowym wybiciu,
-
większość metali przemysłowych rośnie, reagując na łagodniejszą narrację Fed,
-
złoto koryguje się po trzech dniach wzrostów, choć rynek nadal liczy na dalsze luzowanie polityki monetarnej,
-
srebro utrzymuje się przy rekordowych poziomach,
-
ropa odbiła po niemal dwumiesięcznych minimach,
Bitcoin pozostaje w wąskim przedziale wokół 92 500 USD, sygnalizując dalszą walkę pomiędzy popytem a podażą w kluczowej strefie. Mimo szczytów na amerykańskiej giełdzie Bitcoin nie zdołał trwale przebić okolic 94 tys. USD.
