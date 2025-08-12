Poranna odprawa (12.08.2025)

Mieszane nastroje na rynkach Azji i Pacyfiku. Zyskują głównie indeksy w china dzięki przedłużeniu negocjacji handlowych z USA o kolejne 90 dni. Indeksy w Australii i Japonii również notują wzrost, traci rynek akcji w Singapurze i Wietnamie.

Na rynku walutowym ruchy były ograniczone, amerykański dolar lekko słabnie w oczekiwaniu na dzisiejsze dane CPI oraz po poniedziałkowych wzrostach.

USA i Chiny uzgodniły przedłużenie rozejmu celnego o 90 dni, odsuwając w czasie potrójne stawki celne i wzajemne restrykcje handlowe do 10 listopada. Ministerstwo Handlu Chin odroczyło też dodanie amerykańskich firm do listy ograniczeń. Decyzja wsparła giełdy w Azji.

Bank Rezerw Australii obniżył stopę gotówkową o 25 pb do 3,60% z 3,85%, wskazując na łagodzenie inflacji, lekkie osłabienie rynku pracy oraz stopniowe ożywienie popytu prywatnego.

Decydenci zapowiedzieli, że kolejne ruchy będą zależały od danych z rynku pracy, a najbliższy kluczowy raport poznamy w czwartek. Obniżka była w pełni zdyskontowana przez rynek, a kurs AUDUSD utrzymał się blisko 0,6500.

Pekin zapowiedział, że 13 sierpnia przedstawi nowe, subsydiowane programy kredytowe mające pobudzić konsumpcję gospodarstw domowych i wesprzeć sektor usług. Działania te są odpowiedzią na słabe dane o popycie krajowym i mają na celu stabilizację wzrostu gospodarczego.

Indeks zaufania biznesu NAB w Australii wzrósł do +7, najwyżej od 2022 r., wspierany przez siłę w sektorze usług i budownictwa.

Prezydent Chin Xi Jinping rozmawiał telefonicznie z prezydentem Brazylii Lulą, prawdopodobnie o handlu rolnym. USA naciskają na Chiny, aby te czterokrotnie zwiększyły zakupy soi w ramach gestu dobrej woli w rozmowach handlowych. Obecnie jednak Brazylia pozostaje głównym dostawcą.

PKB Singapuru w II kw. wzrósł o 4,4% r/r (prognoza 4,3%) i o 1,4% k/k, co skłoniło władze do podniesienia prognozy wzrostu na 2025 r. do 1,5–2,5%.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie 25 sierpnia, aby omówić współpracę w zakresie bezpieczeństwa i relacji gospodarczych.

BofA uważa, że Fed powinien unikać obniżki stóp we wrześniu, wskazując na inflację powyżej celu oraz wzrost ceł, który może dodatkowo podbić ceny. Bank nie przewiduje obniżek w 2025 roku.

