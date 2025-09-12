czytaj więcej
Poranna odprawa (12.09.2025)

07:56 12 września 2025
  • Po wczorajszych wzrostach, rynek akcji stabilizuje się w godzinach porannych, a kontrakty na indeksy w USA jak i Europie nie notują większej zmienności; tracą lub zyskują w granicach -0,05 do 0,05%.
  • Kluczowymi danymi dziś będą finalne dane o inflacji z Niemiec, PKB i produkcja z Wielkiej Brytanii oraz wstępny odczyt nastrojów amerykańskich konsumentów, oraz oczekiwań inflacyjnych wg. badania Uniwersytetu Michigan
  • Dolar traci dziś około 0,3%; złoto rośnie o ponad 0,5% a srebro o prawie 1,4%. 10-letnie rentowności amerykańskie wzrosły o ponad 2 punkty bazowe do ponad 4,03%. Eurodolar notowany jest płasko, przy 1.173.
  • Kontrakty na ropę i gaz tracą w okolicach -0,5%, a zmienność na rynku towarów rolnych jest bardzo ograniczona. Bitcoin wybił się powyżej 115,7 tys. dolarów i zyskuje dziś 1% wobec ponad 2,5% wzrostu cen Ethereum, które przekroczyło 4500 USD. Wyróżnia się Solana z ponad 5% wzrostem.
  • Podczas sesji azjatyckiej przeważały wzrosty, a akcje Alibaby w Chinach mocno zwyżkowały na fali optymizmu wokół nowych rozwiązań AI w firmie. Rosły też walory TSMC, SK Hynix i Samsunga. 

12.09.2025
20:54

Komentarz giełdowy: Rynek bawi się w najlepsze

Rynki finansowe mają zdolność do ignorowania tego, co wydawałoby się oczywiste. Podczas gdy gospodarka powoli osuwa się w kierunku recesji, rynek pracy...

 19:55

Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje Wall Street przed kluczową decyzją FED 💡

Nastroje na Wall Street są mocno podzielone. Z jednej strony kontrakt US100 zyskuje 0,4%, a US500 0,05%, natomiast dużo gorsze nastroje widzimy na US2000...

 18:04

PILNE: Akcje Pfizera oraz Moderny tracą po doniesieniach The Washington Post 🚨

Jak wynika z informacji Washington Post, administracja Trumpa planuje powiązać szczepionki przeciw COVID-19 z 25 zgonami dzieci, co wywołało alarm w środowisku...
