Poranna odprawa (12.09.2025)

- Po wczorajszych wzrostach, rynek akcji stabilizuje się w godzinach porannych, a kontrakty na indeksy w USA jak i Europie nie notują większej zmienności; tracą lub zyskują w granicach -0,05 do 0,05%.
- Kluczowymi danymi dziś będą finalne dane o inflacji z Niemiec, PKB i produkcja z Wielkiej Brytanii oraz wstępny odczyt nastrojów amerykańskich konsumentów, oraz oczekiwań inflacyjnych wg. badania Uniwersytetu Michigan
- Dolar traci dziś około 0,3%; złoto rośnie o ponad 0,5% a srebro o prawie 1,4%. 10-letnie rentowności amerykańskie wzrosły o ponad 2 punkty bazowe do ponad 4,03%. Eurodolar notowany jest płasko, przy 1.173.
- Kontrakty na ropę i gaz tracą w okolicach -0,5%, a zmienność na rynku towarów rolnych jest bardzo ograniczona. Bitcoin wybił się powyżej 115,7 tys. dolarów i zyskuje dziś 1% wobec ponad 2,5% wzrostu cen Ethereum, które przekroczyło 4500 USD. Wyróżnia się Solana z ponad 5% wzrostem.
- Podczas sesji azjatyckiej przeważały wzrosty, a akcje Alibaby w Chinach mocno zwyżkowały na fali optymizmu wokół nowych rozwiązań AI w firmie. Rosły też walory TSMC, SK Hynix i Samsunga.
