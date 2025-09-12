Kalendarz ekonomiczny: Nastroje konsumentów i oczekiwania inflacyjne z USA w centrum uwagi rynku

Dzisiejsza sesja w Europie i Stanach Zjednoczonych nie będzie obfitowała w kluczowe dane makro, ale istotnym raportem będzie wstępny, wrześniowy odczyt badania University of Michigan, które poznamy o 16:00. Poza tym, inwestorzy z rynków towarówych zwrócą uwagę na wieczorna zmienność towarów rolnych, po raporcie WASDE.
14:30, Kanada - Pozwolenia na budowę: szacowane 4% vs -9% poprzednio
16:00, USA, Nastroje konsumentów wg. Univeristy of Michigan za wrzesień: 58 vs 58.2
- Oczekiwania: 56,2 prognoz vs 55,9 poprzednio
- Ocena warunków bieżących: 62 prognoz vs 61,7 poprzednio
- Oczekiwania inflacyjne (roczne): 4,8% prognoz vs 4,8% poprzednio
- Oczekiwania inflacyjne (pięcioletnie): 3,4% prognoz vs 3,5% poprzednio
18:00, Raport WASDE, szacunki popytu i podaży towarów rolnych wg. USDA
- Pszenica: 869M vs 869M
- Soja: 291M vs 290M poprzednio
- Bawełna: 3.8M vs 3.6M poprzednio
- Kukurydza: 2007.5M vs 2117M poprzednio
