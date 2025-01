Poranna odprawa (13.01.2025)

Rynek akcji w Japonii notuje spaki. Indeks JP225 traci 0,95% do poziomu 38420 punktów. Singapurski indeks SG20cash traci 022%, a australijski AU200cash traci 0,59%.

Presję na rynku akcji w dalszym ciągu wywiera umacniający się dolar, który w dniu dzisiejszym zyskuje kolejne 0,20% do 109,693. Jest to najwyższy poziom od początku listopada 2022 roku. Presję tę zwiększają również rentowności obligacji amerykańskich. W dniu dzisiejszym rentowności 10-letnich obligacji zyskują do 4,76%, czyli najwyższego poziomu od października 2023 roku.