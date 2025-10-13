Poranna odprawa (13.10.2025)

-
Amerykańskie indeksy odbijają podczas sesji azjatyckiej w nadziei na deeskalację napięć między USA a Chinami. W poniedziałek (13 października) giełdy akcji w USA będą działały normalnie, natomiast rynek obligacji pozostanie zamknięty z okazji Dnia Kolumba.
-
Indeksy w regionie Azji i Pacyfiku mocno zyskują. Chińskie indeksy rosną między +2,5-3,0%, japoński indeks zyskuje +1,39%, singapurski +1,0%, a australijski +0,10%.
-
Pomimo częściowej deeskalacji podczas weekendu, nadal panująca niepewność geopolityczna wspiera wzrosty na złocie, które zyskuje o 1,75% do 4075 USD za uncję. Srebro zyskuje jeszcze bardziej (+3,35%) do 51,65 USD.
-
Po groźbie nałożenia 100% taryf na wszystkie chińskie towary w piątek, Trump złagodził ton w weekend. Można uznać to za element szerszych negocjacji. Rynki odbiły wraz z uspokojeniem retoryki. Goldman Sachs przewiduje „zarządzaną konfrontację”, a nie pełną eskalację.
-
Eksport metali ziem rzadkich z Chin spadł o 31% m/m we wrześniu, osiągając najniższy poziom od lutego w związku z zaostrzeniem kontroli. Szczegółowe dane mają zostać opublikowane 20 października.
-
Stany Zjednoczone planują zakupy surowców krytycznych o wartości do 1 mld USD, aby zmniejszyć zależność od Chin. Za proces odpowiadać będzie Defense Logistics Agency.
-
Chiński eksport wzrósł o 8,3% r/r (najwięcej od sześciu miesięcy), a import o 7,4% r/r (najwięcej od 17 miesięcy). Rekordowe miesięczne zakupy rudy żelaza i soi pokazują odporność popytu. Nadwyżka handlowa wyniosła 90,5 mld USD, nieco poniżej oczekiwań z powodu silnego importu.
-
Zamknięcie rządu Stanów Zjednoczonych trwa już dwunasty dzień. Wiceprezydent J.D. Vance ostrzega przed głębszymi cięciami w zatrudnieniu federalnym. Setki tysięcy pracowników pozostaje na bezpłatnych urlopach bez wynagrodzenia.
-
Kryptowaluty odbiły w niedzielę wieczorem po głębokich spadkach w piątek pod koniec zeszłego tygodnia. Przelewarowany rynek kontraktów odczuł wyjątkowo dotkliwie krótką eskalację handlową na linii USA-Chiny. W ciągu 24h zostało wymazanych ponad 19 mld USD długich i krótkich pozycji, co jest rekordową wartością.
-
Bitcoin stracił ponad 10%, a wiele mniejszych projektów traciło po kilkadziesiąt procent. Spadki zostały jednak odwrócone w niedzielę wraz z deeskalacją konfliktu po kolejnym wpisie Trumpa. Bitcoin odbił do 114000 USD, a pozostałe projekty tym razem zyskiwały po paręnaście procent.
