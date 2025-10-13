Wykres dnia - Złoto (13.10.2025)

W poniedziałek w pierwszej części dnia złoto i srebro osiągają w nowe rekordowe poziomy w efekcie dalej utrzymujących się napięć handlowych. Mimo że pod koniec weekendu Trumpowi udało się trochę uspokoić rynki, to chaotyczne działania administracji USA dalej zachęcają kapitał do rotacji w bezpieczne aktywa uniezależnione od dolara, jakim jest złoto. Notowania wspierają również oczekiwania dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych po 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku — pod koniec października oraz na początku grudnia. Konsensus nadal sprzyja kontynuacji łagodzenia polityki Fed — potencjalnie do poziomu ~3% do połowy przyszłego roku.

Pierwszy mocny ruch wzrostowy pojawił się po groźbach 100% ceł USA na towary z Chin oraz po wprowadzeniu nowych kontroli eksportowych w wyniku chińskich ograniczeń dotyczących eksportu metali ziem rzadkich. Zamknięcie rządu USA dodatkowo opóźnia publikację danych i podtrzymuje nieprzewidywalność rynku. Napływy do funduszy ETF opartych na złocie pozostają kluczowym filarem wzrostów.

Złoto zyskuje dzisiaj 1,50% do 4070 USD, a srebro 3,06% do 51,52 USD.