Podsumowanie Dnia: napięcia USA-Chiny katalizatorem spadków największych od “dnia wyzwolenia” ✂️

Amerykańskie indeksy notują najgłębszą od 4 kwietnia wyprzedaż. Katalizatorem spadków był post Trumpa na TruthSocial oraz późniejsza informacja o rozpoczęciu zwolnień pracowników federalnych.

W momencie publikacji US500 traci 2,00%, US100 2,70%, a US2000 2,40%. Dolar również znajduje się pod presją, indeks USDIDX traci 0,40%.

Amerykańskie akcje odwróciły wcześniejsze wzrosty w dniu dzisiejszym po tym, jak Donald Trump opublikował wpis na TruthSocial, ostrzegając przed nasilającymi się napięciami handlowymi z Chinami oraz przywróceniem wysokich stawek celnych.

Pekin wysłał listy do krajów na całym świecie, w których zapowiada wprowadzenie szerokich kontroli eksportowych na metale ziem rzadkich i inne kluczowe surowce.

Biały Dom rozpoczął na dużą skalę zwolnienia pracowników federalnych w związku z przedłużającym się paraliżem rządu (shutdownem). Dyrektor budżetu Russ Vought potwierdził, że rozpoczęła się redukcja etatów.

Christopher Waller z Fed powtórzył, że presja inflacyjna związana z taryfami ma prawdopodobnie charakter przejściowy, podkreślając znaczenie nadchodzących danych o inflacji (CPI) dla dalszych decyzji polityki monetarnej.

Biuro Statystyki Pracy (BLS) ogłosiło, że raport CPI zostanie opublikowany z opóźnieniem – 24 października, natomiast pozostałe dane makroekonomiczne pozostaną wstrzymane do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania administracji rządowej.

Raport Uniwersytetu Michigan za październik pokazuje spadek oczekiwań inflacyjnych na 1 rok do 4,6%, stabilne nastroje konsumentów na poziomie 55 oraz poprawę oceny bieżącej sytuacji gospodarczej do 61.

Wypowiedzi członków EBC wskazują, że polityka monetarna pozostaje stabilna, a stopy procentowe będą utrzymane na neutralnym poziomie, ponieważ cel inflacyjny został osiągnięty. We wrześniu kanadyjski rynek pracy pozytywnie zaskoczył, tworząc 60 000 nowych miejsc zatrudnienia, co oznacza wzrost o 0,3%. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 7,1%, a wskaźnik aktywności zawodowej nieznacznie wzrósł do 65,2%.

We wrześniu roczna inflacja w Norwegii sięgnęła 3,6%, przewyższając zarówno prognozy (3,5%), jak i wcześniejszy wynik.

We wrześniu produkcja przemysłowa we Włoszech niespodziewanie spadła o 2,4% w ujęciu miesięcznym, co znacząco przekroczyło prognozowany spadek na poziomie 0,4%.

Cena ropy spadają w piątek o blisko 4%, osiągając najniższy poziom od maja, głównie za sprawą zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, które zmniejszyło geopolityczne ryzyko i obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu

Srebro rośnie o prawie 2%, próbując zamknąć sesję powyżej kluczowego poziomu 50 USD za uncję

Kryptowaluty tracą razem z rynkiem akcji. Bitcoin traci ponad 3,00% i spada poniżej 118000 USD. Jeszcze większe spadki notuje Ethereum (-6,10%), rynek pozostałych altcoinów traci 2,40%.

