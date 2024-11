Poranna odprawa (13.11.2024)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane głównie wyżej. Indeksy z Chin zyskują między 1,10-1,90%. Japoński indeks Nikkei 225 traci 1,10% do 38750 punktów, a kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash zyskują 0,65%.

Wyprzedaż na rynku akcji w USA była głównie zauważalna na instrumentach, które zyskiwały najmocniej podczas ostatniego Trump Trade, czyli te postrzegane jako potencjalny beneficjent powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

Niemniej jednak odwrócenie Trump Trade było widoczne tylko na rynku akcji, ponieważ dolar w dalszym ciągu zyskuje i pozostaje jedną z mocniejszych walut również w dniu dzisiejszym. Indeks USDIDX zyskuje 0,16% do poziomu 106 punktów. Z kolei po drugiej stronie, jedną z najsłabszych walut jest jen japońskich tracąc ok 0,3-0,4%. USDJPY zyskuje dzisiaj 0,35% do 155,0700.