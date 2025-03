Poranna odprawa (14.03.2025)

Akcje azjatyckie zyskują, po tym jak chińskie akcje rosną do najwyższego poziomu od ponad dwóch miesięcy po zapowiedzi PBoC o obniżce stóp procentowych. Indeks Shanghai Composite wzrósł o 1,5%, podczas gdy CSI 300 zyskał 2,2%. Hongkoński Hang Seng wzrósł o 1,9%, gdy optymizm rozprzestrzenił się na rynki regionalne.

Japoński TOPIX rośnie o 0,8% a Nikkei 225 zyskał 0,4% w piątek z powodu słabszego jena. Para USD/JPY wzrosła o 0,4% i zmierzała do wzrostu o 0,2% w skali tygodnia.

Ceny ropy odbijają – ropa Brent wzrosła o 0,7% do 70,34 USD za baryłkę po spadku o 1,5% w poprzedniej sesji. WTI wzrosła o 0,7% do 67,03 USD za baryłkę. IEA ostrzegła, że podaż ropy może przekroczyć popyt o około 600 000 baryłek dziennie w tym roku.

Chińskie ceny miedzi zbliżają się do 5-miesięcznego maksimum rosnąc o 0,6% do 9 813,75 USD za tonę wśród oczekiwań, że bodźce gospodarcze PBoC wzmocnią aktywność przemysłową i rozwój infrastruktury.

PBoC zapowiada nowe środki stymulacyjne w tym potencjalne obniżki stóp procentowych i narzędzia do utrzymania stabilności juana. Bank centralny planuje wykorzystać 7-dniową stopę reverse repo jako główny instrument polityki, co odzwierciedla przejście w kierunku rynkowego zarządzania płynnością.

Ceny producentów w USA bez zmian w lutym, sygnalizując potencjalne złagodzenie presji inflacyjnej. PPI dla popytu końcowego nie wykazał żadnych zmian po wzroście o 0,6% w styczniu. W ujęciu rocznym PPI wzrósł o 3,2%, co stanowi spadek z 3,7% wzrostu w styczniu.

Tesla opracowuje tańszy Model Y w Szanghaju w ramach projektu "E41" według źródeł. Samochód będzie mniejszy i będzie kosztować co najmniej 20% mniej w produkcji niż obecny model, a masowa produkcja rozpocznie się w 2026 roku. Tesla dąży do odzyskania udziału w rynku w Chinach po spadku do 10,4% w ubiegłym roku.