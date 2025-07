Poranna odprawa (15.07.2025)

Sprzedaż detaliczna spowalnia do 4,8% z 6,4% w maju. Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 2,8% w I półroczu 2025 r., poniżej prognoz. Dane te odzwierciedlają nierównomierne ożywienie gospodarki Chin.

Goldman Sachs przewiduje, że złoto osiągnie 3700 USD do końca 2025 r. i 4000 USD do połowy 2026 r. Prognoza opiera się na silnym popycie banków centralnych (głównie z Chin), napływach do ETF-ów i niepewności geopolitycznej.