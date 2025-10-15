Poranna odprawa (15.10.2025)

- Kontrakty na główne indeksy odbijają na całym świecie po gołębich komentarzach Prezesa Fed.
- Dolar traci drugą sesję z rzędu, najwięcej względem walut wschodnich.
- Ceny konsumenckie w Chinach spadają silniej od oczekiwań. Baza CPI najwyżej od lutego 2024
-
Wall Street zamknęło wczorajszą sesję z mieszanymi wynikami. Eskalacja napięć między Chinami a USA doprowadziła do spadków na Nasdaqu (-0,75%) czy S&P 500 (-0,15%), natomiast odporność wykazał Dow Jones (+0,44%) oraz Russell 2000 (+1,4%).
-
Kontrakty na główne indeksy odbijają wraz z tym jak uwaga inwestorów przenosi się na dzisiejsze wyniki (m.in. Morgan Stanley czy ASML) przy jednoczesnym braku ważniejszych publikacji danych makroekonomicznych: US100: +0,55%, EU50: +0,4%.
-
Donald Trump w swoim poście w mediach społecznościowych poinformował, że odmawianie zakupu amerykańskiej soi przez Chiny jest “czynem ekonomicznie wrogim”. Trump zapowiedział odwet, m.in. w postaci ograniczenia zakupów chińskiego oleju kuchennego.
-
Zdaniem Jerome’a Powella silne spowolnienie zatrudnienia stanowi rosnące ryzyko dla gospodarki USA, podtrzymując tym samym możliwość dalszych obniżek stóp procentowych. Prezes Fed jednocześnie podkreślił ogólną stabilność amerykańskiej gospodarki oraz dostęp Fed do danych, które umożliwiają prowadzenie polityki monetarnej nawet w przypadku shutdownu.
-
Gołębie komentarze Powella generują wzrosty w rejonie Azji i Pacyfiku, choć napięcia na linii Chiny-USA trzymają sentyment w ryzach. Najwięcej zyskują indeksy w Japonii i Chinach (JP225: +1,6%, CHN.cash: +0,9%, HK.cash: +0,75%).
-
Ceny konsumenckie w Chinach spadły we wrześniu silniej niż oczekiwano w ujęciu miesięcznym (-0,3% m/m, konsensus Bloomberga: -0,2%, poprzednio: -0,4%), natomiast deflacja PPI zwalnia zgodnie z oczekiwaniami (-2,9% r/r, poprzednio: -3,6%). Spadki cen odnotowały przede wszystkim najbardziej zmienne kategorie (tj. żywność i energia), które zneutralizowały wzrosty m.in. w jubilerstwie. Presja deflacyjna odzwierciedla stłumiony popyt konsumentów, nadprodukcję oraz niepewność względem trwających negocjacji handlowych. Z drugiej strony bazowy CPI wzrosła 1%, najwięcej od lutego 2024, łagodząc deflacyjny wydźwięk danych.
-
Indeks dolara odnotowuje spadki drugą sesję z rzędu (USDIDX: -0,2%), tracąc najwięcej względem wschodnich walut wschodzących (USDINR, USDTHB: -0,5%), dolara australijskiego (AUDUSD: +0,44%) i jena (USDJPY-0,4%). AUD jest najsilniejszą walutą G10 wraz z powrotem apetytu na ryzyko. EURUSD zyskuje 0,15% do 1,1625.
-
Surowce energetyczne kontynuują spadki: OIL traci 0,1%, OIL.WTI cofa się 0,7%, a NATGAS spada 1,1%.
-
Złoto dodaje kolejne 1,1% do 4190 USD za uncję, wybijając tym samym kolejny szczyt. Na zielono również srebro (+1,4% do 52,20), platyna (+1,5%) i pallad (+0,5%).
-
Sentyment na kryptowalutach pozostaje mieszany: Bitcoin traci 0,6% do 112 620 USD, Ethereum traci 0,3% do 4110 USD, natomiast na zielono handluje m.in. Solana (+1,6%).
