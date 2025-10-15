Kalendarz ekonomiczny: Inflacja w Polsce, przemówienia członków Fed, ciąg dalszy wyników banków (15.10.2025)

Najważniejsze wnioski Inflacja w Polsce powinna pozostać w celu NBP

Przemówienia członków Fed: Waller, Bostic

Wyniki opublikuje m.in. Morgan Stanley czy Bank of America

Poza kilkoma odczytami inflacji dzisiejszy kalendarz ekonomiczny pozostaje w cieniu rozpoczętego w tym tygodniu sezonu wyników. Obok CPI/HICP we Francji i Hiszpanii czeka nas przede wszystkim odczyt inflacji dla Polski, który według prognoz ma utrzymać się poniżej 3%, a tym samym w celu NBP (2,5% +/- 1%). Na kurs euro mogą mieć również wpływ dane dot. produkcji przemysłowej w Strefie Euro, choć dane z kluczowych gospodarek (w tym Niemiec) poznaliśmy już ubiegłym tygodniu. Po drugiej stronie Atlantyku o uwagę inwestorów powalczą z kolei dane dot. sprzedaży przemysłowej w Kanadzie oraz przemówienia członków Fed, zwłaszcza głosującego nad polityką monetarną Wallera, który jest jednym z domniemanych kandydatów na następcę Jerome’a Powella. Raporty finansowe opublikują m.in.: Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 06:30, Japonia - produkcja przemysłowa za sierpień: Produkcja przemysłowa: aktualny -1,5% m/m; prognoza -1,2% m/m; poprzednio -1,2% m/m;

Wykorzystanie mocy produkcyjnych: aktualny -2,3% m/m; poprzednio -1,1% m/m; 08:45, Francja - dane o inflacji za wrzesień: Wskaźnik HICP we Francji: aktualny 1,1% r/r; prognoza 1,1% r/r; poprzednio 0,8% r/r;

Wskaźnik HICP we Francji: aktualny -1,1% m/m; prognoza -1,1% m/m; poprzednio -1,1% m/m;

Wskaźnik CPI we Francji: aktualny -1,0% m/m; prognoza -1,0% m/m; poprzednio 0,4% m/m;

Indeks CPI we Francji: aktualny 1,2% r/r; prognoza 1,2% r/r; poprzednio 0,9% r/r; 09:00, Hiszpania - dane o inflacji za wrzesień: Wskaźnik HICP w Hiszpanii: aktualny 3,0% r/r; prognoza 3,0% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: aktualny 2,4% r/r; prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: aktualny 3,0% r/r; prognoza 2,9% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: aktualny -0,3% m/m; prognoza -0,4% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Wskaźnik HICP w Hiszpanii: aktualny 0,2% m/m; prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m; 09:40, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos 10:00, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC, Ramsdena 10:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba 10:00, Polska - dane o inflacji za wrzesień: Wskaźnik CPI: prognoza 2,9% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,0% m/m; poprzednio 0,0% m/m; 11:00, Strefa Euro - produkcja przemysłowa za sierpień: Produkcja przemysłowa: prognoza -1,6% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

Produkcja przemysłowa: poprzednio 1,8% r/r; 13:00, Chiny - Zasób pieniądza M2 za wrzesień: 13:00, Chiny - Nowe kredyty za wrzesień: prognoza 1.460,0B; poprzednio 590,0B; 14:30, Kanada - Sprzedaż hurtowa za sierpień: prognoza -1,3% m/m; poprzednio 1,2% m/m; 14:30, Kanada - Sprzedaż przemysłowa za sierpień: prognoza -1,5% m/m; poprzednio 2,5% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - produkcja przemysłowa za październik: Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku: prognoza -1,80; poprzednio -8,70; 18:10, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica 19:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka Zarządu Fed, Wallera 20:00, Strefa Euro - Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos 20:00, Stany Zjednoczone - Beżowa Księga 22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio 2,780M; 23:50, Australia - Przemawia wiceprezes RBA, Kent

