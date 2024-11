Poranna odprawa (15.11.2024)

Wzrost PKB Japonii w III kwartale spowolnił do 0,9% r/r z 2,2%, choć nieznacznie przekroczył szacunki. Konsumpcja prywatna pozostała głównym wsparciem, podczas gdy eksport i inwestycje kapitałowe osłabły. Oczekuje się, że bazowy CPI spadnie do 2,2% w październiku.

Październikowe dane z Chin pokazały mieszane sygnały - sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania dzięki Złotemu Tygodniowi, ale produkcja przemysłowa i inwestycje w środki trwałe nie spełniły prognoz. Spadek inwestycji w nieruchomości pogłębił się do -10,3% od początku roku.

Bitcoin wycofał się z rekordowych poziomów, spadając dzisiaj o 2,6% do 87.634 USD po osiągnięciu 93.226 USD wcześniej w tym tygodniu, przy Ethereum handlującym po 3060 USD.

