Poranna Odprawa (16.05.2025)

Stonowane notowania kontraktów terminowych w USA, futures na US500 spadają o 0,1%, a początkowe ożywienie z początku tygodnia traci impet. Inwestorzy stają się ostrożniejsi, obawiając się, że odbicie mogło być zbyt dynamiczne, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą rozwoju sytuacji z cłami po 90-dniowym okresie redukcji. Rynki obligacji znalazły wsparcie po nieoczekiwanym spadku cen producentów w USA w czwartek, co doprowadziło do obniżenia rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o 3 punkty bazowe do poziomu 4,424%.