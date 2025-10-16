Poranna odprawa (16.10.2025)

- Mocne wyniki TSMC wspierają nastroje na giełdach
- Ropa z mieszaną reakcją po doniesieniach Trumpa o zgodzie Indii na rezygnację zakupów rosyjskiej ropy
- Mieszane dane z australijskiego rynku pracy; stopa bezrobocia mocno w górę, zmiana zatrudnienia powyżej prognoz
- Indeksy amerykańskie zamknęły wczorajszą sesję wzrostami, choć większość z nich została wymazana w drugiej części notowań za oceanem. Dziś kontrakty na indeksy z Wall Street zyskują po świetnych wynikach Taiwan Semiconductor (TSMC), a w centrum rynkowej uwagi znajdą się komentarze bankierów centralnych, ponieważ raport inflacji PPI za wrzesień nie wyjdzie z uwagi na zamknięcie rządu. Wyniki przedstawią dziś spółki: Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, US Bancorp, The Travelers Company oraz BNY Mellon.
- Raport tajwańskiego TSMC wskazał na ponad NT$ mld. 452 zysku netto za III kwartał, wobec 405 $NTmld. prognoz (ponad 39% r/r) oraz 59,5% marże brutto, wobec 57.1% oczekiwanych i 58,6% w II kwartale. Marże operacyjne wyniosły 50,6%, przy 47.3% szacunków. Sprzedaż spółki rosła w III kwartale z 30% dynamiką r/r na poziomie NT$ 989 mld. wobec NT$ 967 mld. prognoz. CAPEX w III pierwszych kwartałach roku wyniósł prawie 29,4 mld USD.
- Dane z Beżowej Księgi Fed za wrzesień wskazały, że płace wzrosły we wszystkich okręgach objętych raportem. Jeden z raportów regionalnych zwrócił uwagę na ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego w przypadku przedłużającego się zamknięcia rządu. Aktywność gospodarcza ogólnie rzecz biorąc nie uległa większym zmianom, w porównaniu z poprzednim raportem — trzy regiony odnotowały niewielki do umiarkowanego wzrost, pięć nie wykazało zmian, a cztery wskazały na lekkie osłabienie aktywności
- Podczas sesji azjatyckiej chiński Hang Seng cofnął się o prawie -0,8%, ale japoński Nikkei zyskał ponad 1,2%. Australijski ASX wzrósł o prawie 0,9% po mieszanych danych z rynku pracy. Stopa bezrobocia w Australii za wrzesień wzrosła do 4,5% wobec 4,3% prognoz i 4,2% poprzednio, ale zatrudnienie spadło z 20 tys. do 14,9 tys. etatów wyraźnie lepiej od -5,4 tys. prognoz. Podobnie w Holandii, stopa bezrobocia również wskazała wzrostł do 4% wobec 3,9% oczekiwanej i 3,9% poprzednio
- Eurodolar notuje umiarkowane wzrosty i utrzymuje poziom 1.166, a złoto notowane jest płasko, choć wciąż w pobliżu wczorajszych rekordów powyżej 4200 USD za uncję; srebro traci 0,5%. Trump poinformował, że premier Indii, Modi zgodził się na zaprzestanie importu rosyjskiej ropy. Po tym komentarzu ceny brent jak i WTI wzrosły, ale dziś OIL (brent) cofa się ponownie w okolice 62 USD za baryłkę.
- Trump w swoim wczorajszym przemówieniu poparł cła i podkreślił, że obecnie Stany Zjednoczone znajdują się w stanie wojny handlowej z Chinami. Prezydent USA poinformował, że wszystkie programy Demokratów, których kraj nie potrzebuje w aktywnej formie, zostaną trwale zakończone. Zwracając się do Indii, Trump skomentował, że kraj ten w bardzo krótkim czasie zaprzestanie importu rosyjskiej ropy. Dodał również, że poprze Izrael, jeśli Hamas złamie zawieszenie broni w Strefie Gazy.
- Przedstawiciel Departamentu Skarbu USA oświadczył, że zamknięcie rządu kosztuje Stany Zjednoczone 15 miliardów dolarów tygodniowo, a nie dziennie — Scott Bessent popełnił wczoraj błąd w obliczeniach.
