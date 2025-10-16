Wykres dnia: US100 (16.10.2025)

- Nasdaq zyskuje po mocnych wynikach tajwańskiego giganta półprzewodnikowego TSMC
- Świetny raport TSMC (prawie 40% wzrost zysków r/r) 'uzupełnił' wczorajsze solidne wyniki ASML
- Inwestorzy przekonują się, że zainteresowanie AI jest ogromne co wspiera nastroje giełdy i ogranicza stres związany z wojną handlową
Wyniki TSMC (TSM.US), który jest głównym ogniwem światowego rynku półprzewodników, pokazały, że AI pozwala zarabiać niektórym firmom fortunę. Optymizm wokół infrastruktury AI i spółek związanych z trendem złagodził niepewność związaną z relacjami handlowymi USA i Chin. Dzisiejszy, bardzo mocny raport TSMC dobrze 'współgra' z wczorajszymi wynikami ASML (kluczowej dla infrastruktury AI przez maszyny EUV), które także przekroczyły oczekiwania. W efekcie kontrakt na Nasdaq 100 (US100) notowany jest dziś 0,4% wyżej i wybija się wyraźnie powyżej 25,000 punktów. W handlu przed otwarciem zyskuje wiele akcji spółek, związanych z trendem infrastrukturalnej AI m.in. Broadcom, Nvidia, AMD czy Arista Networks.
Inwestorzy wciąż nie znają konkretów dotyczących trwających rozmów Waszyngtonu z Pekinem, ale wydaje się, że obu krajom droga do osiągnięcia ew. porozumienia zajmie dłużej. Rynek widzi rezultat tego jako niepewny, ale nie zamierza wyceniać płynącego z niego ryzyka dziś. Co więcej, nie jest pewne, czy ostateczna umowa na pewno będzie 'eskalacyjna' czy też oba kraje dogadają się na drodze dyplomatycznej, akceptując pewne obopólne ustępstwa. Ministerstwo Handlu Chin wypowiedziało się dziś, w sprawie amerykańskich subsydiów dla pojazdów elektrycznych, mówiąc, że dyskryminacja towarów chińskich narusza zasady WTO. Perspektywa spotkania Trumpa z Xi stała się znów realna, a to zostawia rynki z nadzieją na pozytywny finał negocjacji USA i Chin.
Wyniki TSMC
-
Przychody: NT$989,92 mld (+30% r/r, oczekiwano NT$967,7 mld)
-
Zysk netto: NT$452,3 mld (+39% r/r, oczekiwano NT$405,5 mld)
-
Marża brutto: 59,5% (poprzedni kwartał: 58,6%, oczekiwano 57,1%)
-
Prognoza przychodów na 2026: około 30% r/r w środkowym zakresie (poprzednio ~30% r/r) → 117,4–121,9 mld USD (oczekiwano 120,6 mld USD)
Wykres US100
Kontrakt notowany jest obecnie ok. 300 punktów poniżej historycznego ATH i podobne jak w drugiej połowie sierpnia, utrzymał się powyżej EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
