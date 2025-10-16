Nestlé: Stabilny wzrost i ambitna restrukturyzacja napędzają wzrost akcji

Akcje rosną po ogłoszeniu planów redukcji zatrudnienia o 16 tys. miejsc i podwojeniu celów oszczędnościowych do 3 mld CHF rocznie.

Najważniejsze wnioski

Solidny 3,3% wzrost sprzedaży organicznej i prognoza utrzymania marży operacyjnej powyżej 16% za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

Nestlé opublikowało dane za trzy kwartały 2025 roku, które wskazują na umiarkowany, ale stabilny wzrost. Organiczny wzrost przychodów wyniósł 3,3%, natomiast realny wzrost wewnętrzny (RIG) osiągnął 0,6%. Firma potwierdziła cel utrzymania marży operacyjnej na poziomie co najmniej 16% oraz zapowiedziała szeroko zakrojoną restrukturyzację, która obejmuje planowane zwolnienia sięgające około 16 tysięcy pracowników do końca 2027 roku. Po publikacji wyników kurs akcji wzrósł o około 8%. To największy jednodniowy skok od 17 lat. Dane finansowe za 9 miesięcy 2025 Organiczny wzrost przychodów: +3,3%

Realny wzrost wewnętrzny (RIG): +0,6%

Przychody ze sprzedaży: 65,87 mld CHF

Europejski wzrost organiczny: +4,3%

Azja, Oceania i Afryka: +2,7%

Ameryki: +2,5%

Nespresso: +6,7%

Nestlé Health Science: +3,8%

Waters & Premium Beverages: +4,4%

Pozostałe segmenty: +3,8%

Wpływ cen na wzrost przychodów: +2,8%

Prognoza marży operacyjnej: minimum 16% (konsensus 16,1%) Restrukturyzacja i plan oszczędnościowy Nestlé ogłosiło plan redukcji zatrudnienia o około 16 000 etatów w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym około 12 000 miejsc pracy w obszarach administracyjnych oraz dalsze 4 000 w sektorze produkcji i łańcucha dostaw. Firma podwoiła swoje cele oszczędnościowe do 3 miliardów CHF rocznie i spodziewa się jednorazowych kosztów związanych z restrukturyzacją na poziomie dwukrotności planowanych oszczędności. Dodatkowo trwa strategiczna analiza segmentów Waters & Premium Beverages oraz wybranych marek, które mogą zostać sprzedane lub pozyskane zostaną partnerstwa biznesowe. Reakcja rynku i ocena analityków Po publikacji raportu cena akcji Nestlé wzrosła o około 8%, co jest największym jednodniowym wzrostem spółki od 17 lat. Warto zaznaczyć, że impuls dla akcji nie był spowodowany samymi wynikami finansowymi, które były raczej zgodne z oczekiwaniami, lecz głównie ogłoszeniem planów restrukturyzacyjnych i zwolnień. Rynek i analitycy pozytywnie oceniają ten kierunek zmian, dostrzegając oznaki poprawy w zakresie realnego wzrostu oraz doceniają ambitne cele oszczędnościowe. Jednocześnie zwracają uwagę na ryzyka związane z rynkami zagranicznymi oraz wyzwania, które mogą pojawić się w ostatnim kwartale roku. Mimo tych zastrzeżeń, podjęte działania są odbierane jako solidny fundament do dalszej transformacji spółki.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.