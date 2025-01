Poranna odprawa (17.01.2025)

Jen japoński umocnił się do poziomu 155,62 za dolara, gdyż rynki wyceniają potencjalną podwyżkę stóp przez Bank Japonii na przyszłotygodniowym posiedzeniu. Akcje Nintendo spadły o 5% po chłodnym przyjęciu prezentacji konsoli Switch 2, co wpłynęło na szerszy indeks TOPIX, który spadł o 0,7%.

Nominowany przez prezydenta-elekta USA Trumpa na stanowisko Sekretarza Skarbu Scott Bessent zobowiązał się podczas przesłuchania w Senacie do zaostrzenia sankcji na rosyjską ropę i wsparcia przedłużenia ulg podatkowych. Ceny ropy wzrosły - Brent do 81,6 USD, a WTI do 78,30 USD, zmierzając do czwartego tygodniowego wzrostu z rzędu. Oczekuje się, że bojówki Huti z Jemenu wstrzymają ataki na Morzu Czerwonym po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie.