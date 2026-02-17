Poranna odprawa (17.02.2026)

-
Kontrakty na amerykańskie indeksy kończą długi weekend wznowionymi spadkami na fali dalszych obaw o potencjalne zmiany, jakie może wywołać sztuczna inteligencja w poszczególnych sektorach. US100, US500 i US2000 tracą ok. 0,45%, US30 pozostaje trochę odporniejszy (-0,35%).
Ropa brent i WTI odnotowuje korektę rzędu 0,5% wraz ze zbliżającymi się rozmowami między USA a Iranem. Trump skomentował, że Irańczycy są “okropnymi negocjatorami”, ale chcą doprowadzić do porozumienia. Prezydent USA ma być “pośrednio zaangażowany” w negocjacje.
Rezerwa Banku Australii wskazała w minutkach z ostatniego posiedzenia, że wzrost inflacji w kraju jest silniejszy i szerszy niż pierwotnie zakładano, a silny popyt i ciasny rynek pracy zaostrza presję na dalszy wzrost cen. Relatywnie wysokie stopy przestały być restrykcyjne, dalsze podwyżki stóp proc. mogą być konieczne, aby zawrócić inflację do celu. RBA ostatnio podniosło stopy z 3,6% do 3,85%.
Zmienność w rejonie Azji i Pacyfiku pozostaje ograniczona przez brak sesji w Chinach (Nowy Rok Księżycowy). Japoński Nikkei 225 kontynuuje spadki po wczorajszym rozczarowującym odczycie PKB (JP225: -0,5%), AU200.cash zyskuje natomiast ok. 0,1% na fali świetnych wyników giganta surowcowego BHP. Koreański KOSPI traci 0,3%, indyjski Nifty 50 zyskuje 0,2%.
Na rynku FX dominuje dzisiaj jen, który odbija względem walut G10 po udanej aukcji japońskich obligacji pomimo słabego PKB (USDJPY: -0,4%, EURJPY: -0,5%). Poza tym zmienność na FX jest wciąż przytłumiona i często zamyka się w przedziale +/- 0,1%. EURUSD na płasko przy 1,184.
Złoto znajduje się pod wyraźną presją sprzedażową i chwilowo zeszło poniżej 4900 USD (aktualnie -1,6% do 4910 USD), podobnie srebro, które traci 2,3% do 74 USD.
