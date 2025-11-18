Poranna odprawa (18.11.2025)

Po mocno nerwowym początku tygodnia amerykańskie rynki akcyjne znalazły się pod presją. Rynki obawiają się dalszego zacieśniania warunków przez Fed oraz pogarszających się perspektyw makroekonomicznych. S&P 500, Nasdaq i Dow zakończyły poniedziałkową sesję niżej, a na rynkach akcji zapanował risk-off.

W centrum uwagi znalazły się sygnały z FED . Christopher Waller stwierdził, że osłabienie rynku pracy daje uzasadnienie do kolejnej obniżki stóp w grudniu. Poparł on cięcie o 25 pb na posiedzeniu 9–10 grudnia , ale zastrzegł, że ewentualna poprawa na rynku pracy mogłaby zmniejszać potrzebę dalszych luzowań.

Takie wypowiedzi, choć gołębie, nie rozwiały obaw inwestorów co w połączeniu z mocnym dolarem doprowadziło do wyprzedaży w klasach aktywów wrażliwych na ryzyko.

Dolar amerykański umacnia się wobec większości głównych walut , podczas gdy jen japoński pozostaje słaby powyżej 155 wobec dolara z powodu rosnących rentowności obligacji i napięć geopolitycznych z Chinami. Waluty regionu Pacyfiku, w tym dolar australijski i nowozelandzki, pozostają pod presją ze względu na awersję do ryzyka i możliwe luzowanie polityki RBA.

Rynki Azji i Pacyfiku rozpoczęły tydzień w wyraźnie negatywnych nastrojach, na co wpływ miały zarówno globalne obawy makroekonomiczne, jak i rosnące napięcia geopolityczne. Indeksy zanotowały głębokie spadki: japoński Nikkei 225 tąpnął o 2,25%, hongkoński Hang Seng o 1,11%, chiński Shanghai Composite o 0,5%, a australijski S&P/ASX 200 o 1,8%.

Szef Banku Japonii Gubernator Ueda spotyka się dziś z premier Takaichi o 3:30 pm czasu tokijskiego . Tematami spotkania są: słabość jena i potencjalna zmiana polityki monetarnej. Premier Takaichi apeluje o ostrożność w kwestii podwyżek stóp, podczas gdy Ueda sygnalizuje możliwość ruchu w najbliższym czasie.

W Chinach utrzymuje się napięcie polityczne skierowane wobec Japonii . Władze w Pekinie zdecydowały się na zakazy podróży dla pracowników przedsiębiorstw państwowych oraz anulowanie wydarzeń i projektów z udziałem Japonii. Działania te stanowią odpowiedź na komentarze Tokio dotyczące możliwej reakcji militarnej na wypadek chińskiego ataku na Tajwan.

Chiński bank centralny PBOC ustalił kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 7,0856, wyraźnie niższym od prognoz rynkowych, co przełożyło się na umocnienie juana oraz potwierdziło aktywną politykę stabilizowania kursu walutowego.

Jednocześnie Chiny realizują emisję euroobligacji o wartości czterech miliardów euro, co ma na celu dywersyfikację źródeł finansowania zagranicznego.

W Australii opublikowane minutki Banku Rezerwy Australi i podkreśliły, że polityka pieniężna pozostaje jedynie lekko restrykcyjna. Inflacja ma utrzymywać się powyżej celu banku aż do połowy roku dwa tysiące dwudziestego szóstego. R BA może utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie dłużej, lecz jednocześnie bierze pod uwagę możliwość poluzowania polityki.

Złoto oscyluje obecnie na granicy 4000 USD za uncję . Jednocześnie Goldman Sachs prognozuje docelowo 4900 USD za uncję złota na koniec 2026, widząc silny popyt ze strony banków centralnych.