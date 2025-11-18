Poranna odprawa (18.11.2025)

- Po mocno nerwowym początku tygodnia amerykańskie rynki akcyjne znalazły się pod presją. Rynki obawiają się dalszego zacieśniania warunków przez Fed oraz pogarszających się perspektyw makroekonomicznych. S&P 500, Nasdaq i Dow zakończyły poniedziałkową sesję niżej, a na rynkach akcji zapanował risk-off.
- W centrum uwagi znalazły się sygnały z FED. Christopher Waller stwierdził, że osłabienie rynku pracy daje uzasadnienie do kolejnej obniżki stóp w grudniu. Poparł on cięcie o 25 pb na posiedzeniu 9–10 grudnia, ale zastrzegł, że ewentualna poprawa na rynku pracy mogłaby zmniejszać potrzebę dalszych luzowań.
- Takie wypowiedzi, choć gołębie, nie rozwiały obaw inwestorów co w połączeniu z mocnym dolarem doprowadziło do wyprzedaży w klasach aktywów wrażliwych na ryzyko.
- Dolar amerykański umacnia się wobec większości głównych walut, podczas gdy jen japoński pozostaje słaby powyżej 155 wobec dolara z powodu rosnących rentowności obligacji i napięć geopolitycznych z Chinami. Waluty regionu Pacyfiku, w tym dolar australijski i nowozelandzki, pozostają pod presją ze względu na awersję do ryzyka i możliwe luzowanie polityki RBA.
- Rynki Azji i Pacyfiku rozpoczęły tydzień w wyraźnie negatywnych nastrojach, na co wpływ miały zarówno globalne obawy makroekonomiczne, jak i rosnące napięcia geopolityczne. Indeksy zanotowały głębokie spadki: japoński Nikkei 225 tąpnął o 2,25%, hongkoński Hang Seng o 1,11%, chiński Shanghai Composite o 0,5%, a australijski S&P/ASX 200 o 1,8%.
- Szef Banku Japonii Gubernator Ueda spotyka się dziś z premier Takaichi o 3:30 pm czasu tokijskiego. Tematami spotkania są: słabość jena i potencjalna zmiana polityki monetarnej. Premier Takaichi apeluje o ostrożność w kwestii podwyżek stóp, podczas gdy Ueda sygnalizuje możliwość ruchu w najbliższym czasie.
- W Chinach utrzymuje się napięcie polityczne skierowane wobec Japonii. Władze w Pekinie zdecydowały się na zakazy podróży dla pracowników przedsiębiorstw państwowych oraz anulowanie wydarzeń i projektów z udziałem Japonii. Działania te stanowią odpowiedź na komentarze Tokio dotyczące możliwej reakcji militarnej na wypadek chińskiego ataku na Tajwan.
- Chiński bank centralny PBOC ustalił kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 7,0856, wyraźnie niższym od prognoz rynkowych, co przełożyło się na umocnienie juana oraz potwierdziło aktywną politykę stabilizowania kursu walutowego.
- Jednocześnie Chiny realizują emisję euroobligacji o wartości czterech miliardów euro, co ma na celu dywersyfikację źródeł finansowania zagranicznego.
- W Australii opublikowane minutki Banku Rezerwy Australii podkreśliły, że polityka pieniężna pozostaje jedynie lekko restrykcyjna. Inflacja ma utrzymywać się powyżej celu banku aż do połowy roku dwa tysiące dwudziestego szóstego. RBA może utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie dłużej, lecz jednocześnie bierze pod uwagę możliwość poluzowania polityki.
- Złoto oscyluje obecnie na granicy 4000 USD za uncję. Jednocześnie Goldman Sachs prognozuje docelowo 4900 USD za uncję złota na koniec 2026, widząc silny popyt ze strony banków centralnych.
- Bitcoin osłabia się znacząco i spada poniżej poziomu 91 tysięcy dolarów, co jest najniższym poziomem od kwietnia. Wzrost awersji do ryzyka oraz niepewność co do przyszłych decyzji Fedu, w tym ewentualnego cięcia stóp procentowych, negatywnie wpływa na rynek kryptowalut.
