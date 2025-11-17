SOYBEAN na 15-miesięcznym maksimum w reakcji na optymizm handlowy między Chinami a USA 📈 🫛

- Kontrakty na soję wybijają powyżej kluczowego oporu.
- Raport USDA wskazuje na mniejsze zbiory, dodatkowo wywierając presję na wzrosty.
Kontrakty terminowe na soję gwałtownie odbijają (+2,4%) w reakcji na odnowiony optymizm wokół handlu rolnego między USA a Chinami. Styczniowe kontrakty CBOT na soję podrożały o 20½ centa, wzrastając do 11,45 USD za buszel, wspierane oczekiwaniami, że Chiny mogą zwiększyć zakupy amerykańskiej soi.
Nieregularne opady w Brazylii również podbiły ceny, wzbudzając obawy o podaż. Kontrakty na śrutę sojową i olej sojowy wykazały mieszane ruchy, a kukurydza odnotowała umiarkowane wzrosty, odzwierciedlając szersze wsparcie rynku zbóż po najnowszym raporcie USDA. Departament Rolnictwa prognozuje produkcję soi w USA na 4,25 mld buszli, nieco poniżej oczekiwań i o 3% mniej niż w zeszłym roku. Plony mają osiągnąć rekordowe 53 buszle z akra, a całkowity areał upraw wyniesie 80,3 mln akrów, mniej niż w 2024 roku.
Kontrakt SOYBEAN gwałtownie odbił się po porannej wyprzedaży, wynosząc cenę do najwyższego poziomu od 15 miesięcy. Wskaźnik RSI wchodzi obecnie w strefę wykupienia, jednak zmieniające się fundamenty dla podaży i popytu prawdopodobnie utrzymają wyższą wycenę. Źródło: xStation
