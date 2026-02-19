Poranna odprawa (19.02.2026)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w spokojnych nastrojach. Zmiany dla większości indeksów ograniczają się do +/- 0,50%. Japoński JP225 zyskuje 0,02%, singapurski SG20cash rośnie 0,88%, a australijski AU200.cash zyskuje 0,55%.
Doalr australijski jest dzisiaj jedną z mocniejszych walut G10 i umocnił się po solidnych danych z rynku pracy, które zwiększyły oczekiwania na potencjalną podwyżkę stóp RBA w marcu. Para AUDUSD wzrosła 0,25% do 0,7070, po czym częściowo skorygowała ruch
Zatrudnienie wzrosło w styczniu o 17,8 tys., co nie jest dobrym wynikiem. Jednak stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1%, poniżej oczekiwań, a liczba przepracowanych godzin wzrosła o 0,6%.
Bezrobocie spada już czwarty miesiąc z rzędu — ostatnio podobna sytuacja miała miejsce przed cyklem podwyżek w 2022 roku.
Bazowe zamówienia na maszyny w Japonii wzrosły o 19,1% m/m oraz 16,8% r/r, znacznie przekraczając prognozy. Odbicie nastąpiło po silnych spadkach w listopadzie, co sugeruje, że wcześniejsza słabość miała charakter przejściowy. Dynamika inwestycji wspiera oczekiwania dalszej ekspansji gospodarczej.
Silniejsze dane inwestycyjne wspierają narrację wzrostową i sprzyjają japońskim akcjom. Napływy kapitału zagranicznego do japońskich akcji ostatnio przyspieszyły.
Dwie trzecie japońskich firm wyraża obawy o dyscyplinę fiskalną pod rządami premier Takaichi. Proponowane zawieszenie podatków i plany wydatkowe zaniepokoiły rynek obligacji i podniosły rentowności. Przedsiębiorstwa obawiają się osłabienia jena i wzrostu kosztów finansowania.
Protokół FOMC z stycznia usunął wyraźne odniesienie do osiągnięcia celu inflacyjnego 2% do 2028 r. Zespół analityczny Fed ocenia obecnie inflację jako nieco wyższą niż w grudniowych prognozach. Pominięcie tej ścieżki sygnalizuje większą niepewność co do „ostatniej mili” w walce z inflacją. Rynek może odczytać to jako wzmocnienie scenariusza „wyższe stopy na dłużej”.
Protokół FOMC potwierdza, że Jerome Powell pozostaje przewodniczącym do czasu formalnego zatwierdzenia następcy. Proces zatwierdzenia Kevina Warsha może się opóźnić z powodów politycznych w Senacie.
Doniesienia wskazują, że amerykańska armia jest przygotowana na potencjalne uderzenia na Iran, choć ostateczna decyzja nie zapadła. Sytuacja pozostaje dynamiczna i politycznie wrażliwa.
