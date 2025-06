Poranna odprawa (19.06.2025)

Wiele źródeł sugeruje, że USA przygotowują się do ewentualnego ataku militarnego na Iran już w najbliższy weekend. Celem może być m.in. silnie ufortyfikowany kompleks nuklearny Fordow.

Izraelska armia wydała ostrzeżenia ewakuacyjne w okolicach kompleksu nuklearnego Arak, wzywając cywilów i pracowników do opuszczenia obszaru w promieniu 2 km. To pierwszy taki komunikat dotyczący terenu poza Teheranem, co sugeruje skoordynowane przygotowania między sojusznikami.