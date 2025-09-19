Poranna odprawa (19.09.2025)

- Wczoraj silna fala wzrostów wyniosła indeksy S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average oraz Russell 2000 na historyczne szczyty — to zdarzyło się w XXI wieku jedynie 25 razy. Rano kontrakty na indeksy w USA bardzo nieznacznie tracą;
- Ponad 300 spółek z S&P 500 zakończyło sesję wzrostami, a na czele znalazły się walory technologiczne, którym przewodziły Nvidia i Intel, który wzrósł o 23%. Sam indeks Nasdaq 100 zyskał 1,1%, a olbrzymie wzrosty odnotował indeks Russell 2000, który wzrósł o 2,5%.
- Akcje FedEx wzrosły o ponad 5% po zamknięciu Wall Street po wynikach finansowych, co prawdopodobnie przełoży się dziś na lepsze nastroje szerokiego sektora logistycznego i frachtowego w USA
- Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oddały wcześniejsze wzrosty po publikacji danych pokazujących, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła najmocniej od prawie czterech lat. Fakt ten nieco złagodził obawy o rynek pracy w USA.
- Dziś poznamy głównie drugorzędne dane makro z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W centrum uwagi inwestorów znajdzie się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem, zaplanowana na ok. 15:00. Zmienność indeksów może być podwyższona z uwagi na dzień 'trzech wiedźm' czyli kwartalne rozliczenie kontraktów i opcji na rynkach finansowych.
- Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian, na poziomie 0.5%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Para USDJPY traci dziś prawie 0,3%, a indeks dolara USDIDX nieznacznie rośnie. Fakt ten ciąży EURUSD; główna para traci blisko 0,1%.
- Nastroje na kontraktach są dziś mieszane. W Europie widać ostrożną presję wzrostową. Kontrakt na włoski ITA40 traci prawie -0,6%, podczas gdy UK100 rośnie o ponad 0,5%.
- W Azji dominują spadki, a najmocniej traci japoński JP225, który cofa się o prawie -1,8%, na fali wzrostu rentowności japońskich obligacji, które są na drodze do rekordowego poziomu.
- Surowce energetyczne jak ropa i gaz rozpoczęły sesje niewielkimi spadkami, a towary rolne na CBOT tj. pszenica, soja i kukurydza nieznacznie zyskują.
- Jednocześnie na rynku kryptowalut obserwujemy nieznacznie osłabienie nastrojów; cena Bitcoina spadła poniżej 117 tys. USD
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.