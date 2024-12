Poranna odprawa (20.12.2024)

Widoczne jest ochłodzenie nastrojów na giełdach po jastrzębim stanowisku Fed-u dotyczącym obniżek stóp w 2025 roku.Większość indeksów azjatyckich zanotowała straty w ujęciu tygodniowym. Sygnał Fed-u o możliwości jedynie dwóch obniżek stóp w przyszłym roku, w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami czterech, przywrócił awersję do ryzyka. Kontrakty futures na amerykańskie indeksy pogłębiły spadki po tym, jak Kongres odrzucił popierany przez Trumpa projekt ustawy budżetowej, zwiększając obawy o paraliż rządu.

Japońskie indeksy Nikkei i TOPIX przeciwstawiły się regionalnym trendom, rosnąc o 0,2% pomimo wyższych niż oczekiwano danych o inflacji CPI za listopad. Prezes BOJ Ueda utrzymał gołębie stanowisko, sugerując, że podwyżki stóp mogą nastąpić później w 2025 roku. Inflacja bazowa pozostała powyżej celu 2% (2,7% za listopad vs 2,6% oczekiwane), ale bank centralny podkreślił, że przed jakimikolwiek zmianami w polityce będzie obserwował wiosenne negocjacje płacowe.

Chiński bank centralny pozostawił referencyjne stopy procentowe bez zmian, z jednoroczną LPR na poziomie 3,1% i pięcioletnią na poziomie 3,6%. C. Ograniczona przestrzeń PBOC w zakresie polityki monetarnej z powodu słabości juana wzmacnia oczekiwania na zwiększenie stymulacji fiskalnej. Rentowności 5 letnich obligacji zbliżają się do 1%.

Indeks dolara wzrósł do dwuletniego maksimum 108,43, korzystając z wyższych stóp procentowych w USA. Jen osłabił się do 157,11 za dolara, wywołując "zaniepokojone" reakcje japońskich urzędników, którzy ostrzegli przed możliwą interwencją. Minister Finansów Kato wyraźnie wyraził obawy dotyczące "jednostronnych i gwałtownych ruchów" napędzanych przez spekulantów.

Ceny ropy zmierzają w kierunku tygodniowych strat przekraczających 2%, przy Brent na poziomie 72,47 USD i WTI na poziomie 68,99 USD. Prognoza Sinopec, że import ropy przez Chiny może osiągnąć szczyt do 2025 roku, pogłębiła obawy o popyt. JPMorgan przewiduje nadwyżkę na rynku ropy w wysokości 1,2 miliona baryłek dziennie w 2025 roku, wskazując na silny wzrost podaży spoza OPEC+.

Złoto ustabilizowało się w pobliżu miesięcznych minimów na poziomie 2.596 USD, zmierzając do 2% spadku tygodniowego. Kruszec znalazł się pod presją umocnienia dolara i zmniejszonych oczekiwań na obniżki stóp.

Starbucks stoi w obliczu nasilających się działań pracowniczych, gdy Workers United ogłosił strajki w głównych miastach USA, które mogą dotknąć setki sklepów do 24 grudnia. Związek reprezentujący ponad 10.000 baristów wskazuje na nierozwiązane kwestie dotyczące wynagrodzeń, obsady personelu i harmonogramów, pomimo dziewięciu sesji negocjacyjnych od kwietnia.

