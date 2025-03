Poranna odprawa (21.03.2025)

UE opóźnia cła na amerykańską whiskey i sygnalizuje gotowość do rozmów z Trumpem przed podjęciem dalszych decyzji dotyczących środków odwetowych, według wicepremiera Irlandii.

OPEC+ ogłasza nowy plan cięć dla siedmiu członków, aby jeszcze bardziej zmniejszyć produkcję w celu zrekompensowania nadprodukcji. Plan zakłada miesięczne cięcia między 189 000 a 435 000 baryłek dziennie do czerwca 2026 roku.

Dolar umacnia się wobec głównych walut - indeks dolara wzrósł o 0,21% do 104,01 po umocnieniu o 0,36% w czwartek. Euro spadło o 0,18% do 1,0831 dolara, podczas gdy USD/JPY wzrósł o 0,42% do 149,40 pomimo silniejszych danych dotyczących inflacji w Japonii.