Poranna odprawa (22.08.2025)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notują lekko wzrostową sesję za wyjątkiem japońskiego JP225 (-0,25%) oraz australijskiego AU200.cash (-0,35%). Pozostałe indeksy zyskują, w tym indeksy z Chin rosną pomiędzy 0,20-0,95%.

Na rynku walutowym wzrosty notuje USD oraz AUD. Dolar australijski jest wspierany przez lepszy sentyment, podczas gdy USD utrzymał siłę dzięki solidnym danym PMI.

Ogólnie rynki walutowe pozostają w wąskich przedziałach przed wystąpieniem Powella w Jackson Hole. Oczekiwanie na komentarze Powella ogranicza globalny apetyt na ryzyko.

Rynki spodziewają się, że Powell podkreśli podejście zależne od danych, unikając jednoznacznych sygnałów co do wrześniowej decyzji. Po jastrzębich komentarzach Fed i mocniejszych danych PMI, inwestorzy obniżyli prawdopodobieństwo wrześniowego cięcia o 25 pb do 73,3%.

Goldman Sachs oczekuje, że Powell zabrzmi gołębio, torując drogę do trzech kolejnych obniżek począwszy od września.

Prezes oddziału Fed w Bostonie, Susan Collins, zasugerowała otwartość na wrześniowe cięcie stóp, ostrzegając, że cła mogą uderzyć w konsumentów i osłabić rynek pracy.

Austan Goolsbee z Fed w Chicago ocenił, że wrześniowe posiedzenie FOMC jest „otwarte”, wskazując na mieszane sygnały gospodarcze i rosnące ryzyko stagflacji.

CEO Nvidii podczas wywiadu podziękował za możliwość eksportu chipów H20 do Chin, podkreślając, że produkt nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Potwierdził trwające rozmowy z rządem USA w sprawie przyszłych chipów AI, lecz zaznaczył, że decyzje leżą po stronie regulatorów.

Nvidia po raz pierwszy zorganizuje swoją konferencję GTC w Waszyngtonie, sygnalizując bliższe więzi z USA.

Bazowy wskaźnik CPI dla Japonii wyniósł 3,1% r/r (prognoza 3,0%, poprzednio 3,3%), a inflacja główna spadła do 3,1% r/r (z 3,3%). Dane potwierdziły oczekiwania stopniowej dezinflacji.

