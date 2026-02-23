Poranna odprawa (23.02.2026)

-
Sąd Najwyższy USA unieważnił system ceł wprowadzonych przez Trumpa na podstawie IEEPA. W odpowiedzi Trump ogłosił wprowadzenie jednolitej, globalnej stawki celnej w wysokości 15%, podwyższając ją z wcześniej sygnalizowanych 10%.
-
Niepewność wokół ewentualnych zwrotów ceł zwiększa niejasność prawną i polityczną. Rynki ponownie stają w obliczu nieprzewidywalności polityki handlowej. Kontrakty na amerykańskie indeksy tracą nawet do 1,00% w pierwszej części dnia.
-
Dolar amerykański jest jedną z najsłabszcyh wlaut i traci między 0,3-0,4%. EURUSD zyskuje 0,31%.
-
Chińskie ministerstwo handlu przeprowadza pełną analizę orzeczenia Sądu Najwyższego. Pekin wezwał USA do zniesienia jednostronnych ceł, argumentując, że naruszają one zasady handlu i prawo amerykańskie. Władze zapowiedziały gotowość do obrony interesów narodowych w razie dalszej presji. Komentarze pojawiają się przed kluczowym oknem spotkania Trump–Xi.
-
Złoto zyskuje 1,12% do 5130 USD, najwyższego poziomu od trzech tygodni. Ceny ropy tracą ok 1,00% w związku z obawami o popyt wynikającymi z napięć celnych. Inwestorzy analizują również możliwość wznowienia rozmów USA–Iran.
-
Bitcoin tracił nawet około 5%, spadając poniżej 65 000 USD po przełamaniu kluczowego wsparcia technicznego. Obecnie notowania zatrzymały się w okolicach 65500 USD.
-
Goldman Sachs podniósł prognozy cen Brent/WTI na IV kw. 2026 r. do 60/56 USD, wskazując na niższe zapasy w krajach OECD. Mimo podwyżki bank nadal oczekuje nadwyżki podaży w 2026 r., o ile nie wystąpią istotne zakłócenia.
-
Prognozy zakładają stabilniejsze ceny w 2027 r. przy umiarkowanym popycie i wolniejszym wzroście podaży. Ewentualne złagodzenie sankcji wobec Iranu lub Rosji stanowi ryzyko spadkowe.
-
Iran miał zawrzeć z Rosją umowę o wartości 500 mln euro na dostawę 500 systemów przeciwlotniczych Verba MANPADS oraz 2 500 pocisków. Dostawy planowane są na lata 2027–2029.
-
Według „New York Times” Trump rozważa ograniczone naloty na cele IRGC, instalacje nuklearne i systemy rakietowe. Szersza eskalacja pozostaje możliwa, jeśli ograniczone działania nie przyniosą efektu.
-
Negocjatorzy USA i Iranu mają spotkać się w Genewie. Urzędnicy określają rozmowy jako potencjalnie ostatnią szansę dyplomatyczną przed działaniami militarnymi.
Komentarz walutowy: Nieuniknione obniżki stóp procentowych w Polsce?
Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Nvidia w centrum uwagi Wall Street
PILNE: Nastroje GfK w Niemczech poniżej prognoz, PKB zgodne z oczekiwaniami
Kalendarz ekonomiczny: Dane Conference Board i komentarze członków Fed w centrum uwagi
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.