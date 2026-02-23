Kalendarz ekonomiczny: PPI z USA oraz wyniki Nvidii w tym tygodniu 🔎

Kalendarz makroekonomiczny w nadchodzącym tygodniu jest dosyć interesujący. Poznamy bowiem kilka kluczowych raportów, w tym inflacyjny PPI z USA w piątek. Oprócz tego poznamy również indeks zaufania konusmentów od conference board oraz zamówienia na dobra trwałe w przemyśle odpowiednio we wtorek i poniedziałek.
Między publikacjami makroekonomicznymi poznamy również szereg opinii przedstawicieli Fed w poniedziałek, wtorek oraz środę.
Dla inwestorów na rynku akcji kluczowym wydarzeniem będzie publikacja, prawdopodobnie najważniejszego, raportu całego sezonu wyników, czyli Nvidii. Uwaga inwestorów skupi się również na spółkach konsumenckich, technologicznych oraz ubezpieczeniowych. Swoje raporty kwartalne przedstawią:
Szczegółowy kalendarz ekonomiczny:
Poniedziałek, 23 lutego
- 08:30 - inflacja producencka ze Szwajcarii
- 10:00 - dane IFO z Niemiec
- 10:00 - dane o sprzedaży detalicznej z Polski
- 16:00 - zamówienia na dobra trwałe w USA
- 18:30 - przemówienie Lagarde
Wtorek, 24 lutego
- 02:00 - decyzja w sprawie stóp procentowych w Chinach
- 10:00 - stopa bezrobocia w Polsce
- 16:00 - indeks zaufania konsumentów w USA
- 22:40 - zmiany zapasów ropy wg API w USA
Środa, 25 lutego
- 01:30 - dane CPI z Australii
- 08:00 - dane PKB z Niemiec
- 09:00 - dane PKB ze Szwajcarii
- 11:00 - dane HICP ze Strefy Euro
- 16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA
- Po sesji - wyniki Nvidii
Czwartek, 26 lutego
- 14:30 - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
- 16:30 - dane EIA o zapasach gazu
Piątek, 27 lutego
- 00:30 - dane CPI z obszaru Tokio w Japonii
- 02:30 - indeks PMI wg CFLP dla Chin
- 08:45 - inflacja CPI z Francji
- 14:00 - inflacja CPI z Niemiec
- 14:30 - dane PKB z Kanady
- 14:30 - inflacja PPI z USA
Komentarz walutowy: Nieuniknione obniżki stóp procentowych w Polsce?
Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Nvidia w centrum uwagi Wall Street
PILNE: Nastroje GfK w Niemczech poniżej prognoz, PKB zgodne z oczekiwaniami
Kalendarz ekonomiczny: Dane Conference Board i komentarze członków Fed w centrum uwagi
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.