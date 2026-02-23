Kalendarz ekonomiczny: PPI z USA oraz wyniki Nvidii w tym tygodniu 🔎

Kalendarz makroekonomiczny w nadchodzącym tygodniu jest dosyć interesujący. Poznamy bowiem kilka kluczowych raportów, w tym inflacyjny PPI z USA w piątek. Oprócz tego poznamy również indeks zaufania konusmentów od conference board oraz zamówienia na dobra trwałe w przemyśle odpowiednio we wtorek i poniedziałek. Między publikacjami makroekonomicznymi poznamy również szereg opinii przedstawicieli Fed w poniedziałek, wtorek oraz środę. Dla inwestorów na rynku akcji kluczowym wydarzeniem będzie publikacja, prawdopodobnie najważniejszego, raportu całego sezonu wyników, czyli Nvidii. Uwaga inwestorów skupi się również na spółkach konsumenckich, technologicznych oraz ubezpieczeniowych. Swoje raporty kwartalne przedstawią: Szczegółowy kalendarz ekonomiczny: Poniedziałek, 23 lutego 08:30 - inflacja producencka ze Szwajcarii

10:00 - dane IFO z Niemiec

10:00 - dane o sprzedaży detalicznej z Polski

16:00 - zamówienia na dobra trwałe w USA

18:30 - przemówienie Lagarde Wtorek, 24 lutego 02:00 - decyzja w sprawie stóp procentowych w Chinach

10:00 - stopa bezrobocia w Polsce

16:00 - indeks zaufania konsumentów w USA

22:40 - zmiany zapasów ropy wg API w USA Środa, 25 lutego 01:30 - dane CPI z Australii

08:00 - dane PKB z Niemiec

09:00 - dane PKB ze Szwajcarii

11:00 - dane HICP ze Strefy Euro

16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA

Po sesji - wyniki Nvidii Czwartek, 26 lutego 14:30 - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

16:30 - dane EIA o zapasach gazu Piątek, 27 lutego 00:30 - dane CPI z obszaru Tokio w Japonii

02:30 - indeks PMI wg CFLP dla Chin

08:45 - inflacja CPI z Francji

14:00 - inflacja CPI z Niemiec

14:30 - dane PKB z Kanady

14:30 - inflacja PPI z USA

